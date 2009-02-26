Тюменцы узнают о профилактике и лечении гипертонии по «горячей линии»

"Горячая линия" на тему «Артериальная гипертония: профилактика и лечение» состоится 27 февраля по телефону (3452) 46-56-54. Звонки принимаются с 11.00 до 13.00 часов.
На вопросы тюменцев ответит Алманова Людмила Ивановна, врач кардиолог Тюменской областной клинической больницы (д. Патрушево), доцент, кандидат медицинских наук. Мероприятие организовано Тюменской областной Думой в рамках проекта «Здоровое сердце» Партии «Единая Россия».
Артериальная гипертония дает о себе знать в феврале и марте. Сезонные обострения для этого заболевания – норма. Сказывается постоянное изменение атмосферного давления, резкие колебания температуры воздуха, а так же общее истощение организма.
Примерно 1/3 взрослого населения имеет стойкое повышение артериального давления. Это признак артериальной гипертонии – болезни нашего поколения, нашей платы за постоянные стрессы, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, вредные привычки.
2/3 из тех, кто страдает от гипертонии - не знают о своём заболевании, а те кто знает, зачастую не придают этому значение, пока к общему плохому состоянию и высокому артериальному давлению не присоединятся головные и сердечные боли, одышка, аритмия.
В рамках проекта «Здоровое сердце» Партии «Единая Россия»Тюменская областная Дума проводит ряд «горячих линий» по вопросам здоровья и здорового образа жизни. У тюменцев есть возможность не только пообщаться с квалифицированными специалистами на волнующие темы, но и предложить свою тему «горячей линии».
Вопросы и предложения принимаются по телефону: 46-56-54.