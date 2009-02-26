nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы погоняют на алебашевском льду

26 февраля 2009, 11:17
1 марта ООО «Культ» при поддержке Тюменского центра высшего водительского мастерства и управы Центрального административного округа администрации города Тюмени на территории автодрома «Культ» на озере Алебашево проводят открытый турнир по автомобильным ледовым кольцевым гонкам на кубок управы Центрального административного округа.
Сюжет
Тюмень

1 марта ООО «Культ» при поддержке Тюменского центра высшего водительского мастерства и управы Центрального административного округа администрации города Тюмени на территории автодрома «Культ» на озере Алебашево проводят открытый турнир по автомобильным ледовым кольцевым гонкам на кубок управы Центрального административного округа.

В программе соревнований:

9.00 - регистрация участников, административная и техническая проверка;

9.30 - начало ознакомительных и квалификационных заездов;

10.50 - окончание регистрации участников;

12.00 - окончание ознакомительных и квалификационных заездов;

12.30 - торжественное открытие мероприятия;

12.45 - начало официальных заездов;

17.00 - окончание заездов;

17.30 - обнародование итоговых результатов, награждение победителей.

Соревнования проходят по системе «Ледовые кольцевые гонки», представляющей собой движение по трассе, ограниченной искусственными и естественными ограничителями по заданному маршруту.

К участию в соревнованиях допускаются только подготовленные автомобили классов «передний привод-спорт», «задний привод-спорт» с обязательным наличием каркаса безопасности. Общая протяженность трассы - 72 километра.

Заявки на участие подаются непосредственно на месте соревнований 1 марта с 9.00 до 10.50. Экипаж-победитель в каждом классе будет награжден кубком, дипломом и медалью, призеры соревнований будут отмечены дипломами и медалями.

Справки по телефону 89222652180.

#Новости#Автомобили#Тюмень#Автовладельцы#Соревнования#Транспорт#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25