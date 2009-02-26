Тюменцы погоняют на алебашевском льду

1 марта ООО «Культ» при поддержке Тюменского центра высшего водительского мастерства и управы Центрального административного округа администрации города Тюмени на территории автодрома «Культ» на озере Алебашево проводят открытый турнир по автомобильным ледовым кольцевым гонкам на кубок управы Центрального административного округа.
В программе соревнований:
9.00 - регистрация участников, административная и техническая проверка;
9.30 - начало ознакомительных и квалификационных заездов;
10.50 - окончание регистрации участников;
12.00 - окончание ознакомительных и квалификационных заездов;
12.30 - торжественное открытие мероприятия;
12.45 - начало официальных заездов;
17.00 - окончание заездов;
17.30 - обнародование итоговых результатов, награждение победителей.
Соревнования проходят по системе «Ледовые кольцевые гонки», представляющей собой движение по трассе, ограниченной искусственными и естественными ограничителями по заданному маршруту.
К участию в соревнованиях допускаются только подготовленные автомобили классов «передний привод-спорт», «задний привод-спорт» с обязательным наличием каркаса безопасности. Общая протяженность трассы - 72 километра.
Заявки на участие подаются непосредственно на месте соревнований 1 марта с 9.00 до 10.50. Экипаж-победитель в каждом классе будет награжден кубком, дипломом и медалью, призеры соревнований будут отмечены дипломами и медалями.
Справки по телефону 89222652180.