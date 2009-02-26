nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Строительство главной магистрали России не прервется из-за кризиса

26 февраля 2009, 13:55
Министр транспорта России Игорь Левитин заявил, что строительство федеральной автомагистрали "Амур", соединяющей Читу и Хабаровск, не будет приостановлено, несмотря на финансовый кризис.

Об этом сообщает пресс-служба Минтранса страны. "Проблемы, возникшие в связи с мировым экономическим кризисом, не скажутся на финансировании строительства трассы Чита – Хабаровск, поскольку мы понимаем, что данная стройка обеспечивает дополнительные рабочие места и имеет для региона и страны в целом стратегическое значение", – заявил И. Левитин.

Глава Минтранса РФ отметил, что на строительстве дороги "Амур" в 2009 году будет задействовано около 6 тысяч человек, около 1 тысячи единиц техники. Объем финансирования составил 6 миллиардов рублей.

Автомобильная магистраль Чита – Хабаровск протяженностью 2100 километров строится более 30 лет. С середины 2000-х годов строительство дороги взял под свой контроль бывший президент России, а ныне премьер-министр страны Владимир Путин. Строительство дороги после этого стало идти форсированными темами. Сейчас дорога заасфальтирована лишь на отдельных участках, значительная часть полотна до сих пор покрыта щебенкой. К 2010 году дорога должна быть сдана в эксплуатацию с асфальтобетонным покрытием.

#Новости#Автомобили#Россия#Транспорт#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25