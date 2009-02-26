Строительство главной магистрали России не прервется из-за кризиса

Об этом сообщает пресс-служба Минтранса страны. "Проблемы, возникшие в связи с мировым экономическим кризисом, не скажутся на финансировании строительства трассы Чита – Хабаровск, поскольку мы понимаем, что данная стройка обеспечивает дополнительные рабочие места и имеет для региона и страны в целом стратегическое значение", – заявил И. Левитин.
Глава Минтранса РФ отметил, что на строительстве дороги "Амур" в 2009 году будет задействовано около 6 тысяч человек, около 1 тысячи единиц техники. Объем финансирования составил 6 миллиардов рублей.
Автомобильная магистраль Чита – Хабаровск протяженностью 2100 километров строится более 30 лет. С середины 2000-х годов строительство дороги взял под свой контроль бывший президент России, а ныне премьер-министр страны Владимир Путин. Строительство дороги после этого стало идти форсированными темами. Сейчас дорога заасфальтирована лишь на отдельных участках, значительная часть полотна до сих пор покрыта щебенкой. К 2010 году дорога должна быть сдана в эксплуатацию с асфальтобетонным покрытием.