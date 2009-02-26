Строительство главной магистрали России не прервется из-за кризиса

Автомобильная магистраль Чита – Хабаровск протяженностью 2100 километров строится более 30 лет. С середины 2000-х годов строительство дороги взял под свой контроль бывший президент России, а ныне премьер-министр страны Владимир Путин. Строительство дороги после этого стало идти форсированными темами. Сейчас дорога заасфальтирована лишь на отдельных участках, значительная часть полотна до сих пор покрыта щебенкой. К 2010 году дорога должна быть сдана в эксплуатацию с асфальтобетонным покрытием.