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Ситуация в строительной отрасли Тюмени остается стабильной

26 февраля 2009, 10:44
Расширенное заседание регионального антикризисного штаба с участием глав муниципальных образований области провел вчера, 25 февраля, губернатор Владимир Якушев.
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Тюмень

Как сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе губернатора, ситуация и в строительной отрасли остается стабильной. По словам начальника главного управления строительства Евгения Мискевича, не изменилось количество приостановленных строек, их сейчас шестьдесят семь. Также идет работа по организации простых товариществ и заключению инвестиционных договоров с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) для завершения строительства тюменских объектов.

Стоит отметить, что по сравнению с декабрем прошлого года продажи квартир на первичном рынке выросли на 17-18 %.

По информации директора департамента занятости населения Сергея Кабанова, на 1,04% снизилось количество зарегистрированных безработных. Сейчас их в области 7 316 человек. Однако сокращается и количество вакансий, значительно – в строительной отрасли, на данный момент предприятия готовы принять на работу 13050 человек.

«Ситуация в регионе контролируемая, однако угрозы, привнесенные финансово-экономическим кризисом с повестки не сняты, - резюмировал глава региона, - речь сегодня идет в первую очередь о сохранении трудовых коллективов, и только во вторую об интересах отдельных собственников. Необходимо, чтобы меры государственной поддержки были осуществлены в полном объеме, только это обеспечит положительный результат».

#Новости#Тюмень#Ксения#Экономика
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