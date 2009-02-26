Ситуация в строительной отрасли Тюмени остается стабильной

Как сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе губернатора, ситуация и в строительной отрасли остается стабильной. По словам начальника главного управления строительства Евгения Мискевича, не изменилось количество приостановленных строек, их сейчас шестьдесят семь. Также идет работа по организации простых товариществ и заключению инвестиционных договоров с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) для завершения строительства тюменских объектов.
Стоит отметить, что по сравнению с декабрем прошлого года продажи квартир на первичном рынке выросли на 17-18 %.
По информации директора департамента занятости населения Сергея Кабанова, на 1,04% снизилось количество зарегистрированных безработных. Сейчас их в области 7 316 человек. Однако сокращается и количество вакансий, значительно – в строительной отрасли, на данный момент предприятия готовы принять на работу 13050 человек.
«Ситуация в регионе контролируемая, однако угрозы, привнесенные финансово-экономическим кризисом с повестки не сняты, - резюмировал глава региона, - речь сегодня идет в первую очередь о сохранении трудовых коллективов, и только во вторую об интересах отдельных собственников. Необходимо, чтобы меры государственной поддержки были осуществлены в полном объеме, только это обеспечит положительный результат».