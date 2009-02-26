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Россияне задолжали за электроэнергию 100 миллиардов рублей

26 февраля 2009, 09:28
Розничные потребители электроэнергии в России задолжали энергосбытовым компаниям сто миллиардов рублей. Такое заявление сделал председатель правления партнерства "Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний" Василий Киселев.

По словам Киселева, долги россиян по электроэнергии превышают месячный объем потребления в стране. Он также добавил, что задолженность самих энергосбытовых компаний на оптовом рынке электроэнергии увеличилась по сравнению с началом года на пять миллиардов рублей и достигла 22 миллиардов.

Ранее в Минэнерго сообщили, что в ближайшее время правительство России может в связи с кризисом в два или три раза уменьшить планы по строительству и вводу в эксплуатацию новых электростанций. Согласно генеральной схеме размещения объектов энергетики на территории страны до 2020 года, ежегодный рост энергопотребления запланирован на уровне 4,2 процента. Однако в прошлом году он составил только 1,9 процента.

Напомним, с начала текущего года в России повысились тарифы на электроэнергию и газ для населения. Цены на электроэнергию выросли на 25 процентов, а на газ - на пять процентов.

#Новости#Россия#Электроэнергия#Таня#Экономика
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