Россияне задолжали за электроэнергию 100 миллиардов рублей

По словам Киселева, долги россиян по электроэнергии превышают месячный объем потребления в стране. Он также добавил, что задолженность самих энергосбытовых компаний на оптовом рынке электроэнергии увеличилась по сравнению с началом года на пять миллиардов рублей и достигла 22 миллиардов.
Ранее в Минэнерго сообщили, что в ближайшее время правительство России может в связи с кризисом в два или три раза уменьшить планы по строительству и вводу в эксплуатацию новых электростанций. Согласно генеральной схеме размещения объектов энергетики на территории страны до 2020 года, ежегодный рост энергопотребления запланирован на уровне 4,2 процента. Однако в прошлом году он составил только 1,9 процента.
Напомним, с начала текущего года в России повысились тарифы на электроэнергию и газ для населения. Цены на электроэнергию выросли на 25 процентов, а на газ - на пять процентов.