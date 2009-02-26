Россияне задолжали за электроэнергию 100 миллиардов рублей

Ранее в Минэнерго сообщили, что в ближайшее время правительство России может в связи с кризисом в два или три раза уменьшить планы по строительству и вводу в эксплуатацию новых электростанций. Согласно генеральной схеме размещения объектов энергетики на территории страны до 2020 года, ежегодный рост энергопотребления запланирован на уровне 4,2 процента. Однако в прошлом году он составил только 1,9 процента.