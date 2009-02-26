Правительство отказалось выдать РЖД 100 миллиардов рублей

Инвестпрограмма РЖД, которая рассчитывается на основе прогноза грузоперевозок, изначально составляла 434 миллиарда рублей. При этом в документе прогнозировалось 6-процентное снижение объемов железнодорожных грузоперевозок, вызванное спадом в промышленности. Однако уже в январе 2009 года объем перевозок по российским железным дорогам сократился на 33 процента, хотя в феврале, по предварительным данным, РЖД удалось немного выправить ситуацию.