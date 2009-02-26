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Правительство отказалось выдать РЖД 100 миллиардов рублей

26 февраля 2009, 13:49
Правительство России отказалось выделить госкомпании "Российские железные дороги" (РЖД) дополнительные 100 миллиардов рублей на увеличение инвестпрограммы и обновление инфраструктуры. Таким образом, инвестпрограмма РЖД на 2009 год составит 252 миллиарда рублей.

Инвестпрограмма РЖД, которая рассчитывается на основе прогноза грузоперевозок, изначально составляла 434 миллиарда рублей. При этом в документе прогнозировалось 6-процентное снижение объемов железнодорожных грузоперевозок, вызванное спадом в промышленности. Однако уже в январе 2009 года объем перевозок по российским железным дорогам сократился на 33 процента, хотя в феврале, по предварительным данным, РЖД удалось немного выправить ситуацию.

По прогнозу монополии, в первом полугодии 2009 года снижение грузоперевозок составит 30-33 процента. Это обойдется бюджету РЖД в 140 миллиардов рублей.

Также из федерального бюджета для РЖД на 2009 год будет дополнительно выделено 50 миллиардов рублей. Это деньги пойдут на компенсацию снижения темпов роста тарифа на грузоперевозки, которые вырастут на 8 процентов, а не на 14, как планировалось ранее.

РЖД является крупнейшей российской непубличной компанией и управляет железными дорогами в России. Госмонополия осуществляет как пассажирские, так и грузовые перевозки. Ожидается, что из-за снижения объемов перевозок, вызванного последствиями глобального финансового кризиса, доходы компании в 2009 году снизятся на 70 миллиардов рублей.

#Новости#Железные дороги#Ксения#Экономика
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