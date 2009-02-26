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Партиям разрешат собирать меньше подписей для участия в выборах

26 февраля 2009, 17:37
В администрации президента подготовлен законопроект, в соответствии с которым количество подписей, которые партии необходимо собрать для участия в выборах в Госдуму, будет сокращено с 200 тысяч до 120 тысяч.

Об этом сообщает "Независимая газета" со ссылкой на неназванный источник.

Не ясно, есть ли в законопроекте пункт, изменяющий число бракованных подписей, которое достаточно для отстранения партии от участия в выборах. В настоящее время для этого нужно пять процентов недействительных подписей. Представители ряда российских партий, а также эксперты не раз заявляли о том, что проверка подписей часто служит лишь способом снять с выборов неугодную по тем или иным причинам партию. В начале февраля 2009 году к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой отменить сбор подписей для участия в выборах зарегистрированных партий обратились сопредседатели "Правого дела".

О необходимости обсудить возможность снижения количества подписей для участия в парламентских выборах Дмитрий Медведев заявил в послании Федеральному собранию 5 ноября 2008 года. Он также предложил, чтобы партии, которые в ходе следующих выборов в Государственную Думу смогут набрать более пяти процентов голосов или создать фракции в более чем трети региональных парламентов, были освобождены от сбора подписей. В настоящее время от сбора подписей для участия в парламентских выборах освобождены лишь партии, уже имеющие фракции в Госдуме.

В настоящее время официально зарегистрированных партий, не имеющих фракций в Госдуме, всего три - это "Яблоко", "Правое дело" и "Патриоты России". Именно они смогут воспользоваться нормой, сокращающей количество подписей, которые необходимо собрать для участия в парламентских выборах. Ранее был принят закон, отменяющий использование вместо сбора подписей избирательного залога.

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