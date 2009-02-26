Партиям разрешат собирать меньше подписей для участия в выборах

Не ясно, есть ли в законопроекте пункт, изменяющий число бракованных подписей, которое достаточно для отстранения партии от участия в выборах. В настоящее время для этого нужно пять процентов недействительных подписей. Представители ряда российских партий, а также эксперты не раз заявляли о том, что проверка подписей часто служит лишь способом снять с выборов неугодную по тем или иным причинам партию. В начале февраля 2009 году к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой отменить сбор подписей для участия в выборах зарегистрированных партий обратились сопредседатели "Правого дела".