Молодые парламентарии Тюменской области провели первое заседание

Не смотря на то, что носило оно больше организационный характер, в зале заседаний царила жаркая обстановка.
Для многих членов молодёжной палаты гимн в стенах зала заседаний Тюменской областной думы звучал впервые. Но только не для Антона Рябошапко. Студент пятого курса Тюменской сельскохозяйственной академии в палате - не новичок. В молодёжном парламенте первого созыва он работал в комиссии по образованию и науке. Представлял интересы студентов. Нынче выпускник Рябошапко представляет интересы Сорокинского района. Поэтому и перешёл в комиссию по развитию местного самоуправления.
«Для нас главная задача - это развитие парламентских структур у себя, в районах. Т.е. молодёжь, которая живёт на селе, довольно не просвещённая в плане политических событий и мы должны это культивировать», - говорит о своих планах Антон.
Главным политическим событием молодёжной палаты стали выборы её председателя. Для этого даже пришлось организовывать процедуру тайного голосования. На кресло претендовали трое. Кстати, в этом созыве количество членов молодёжной палаты увеличилось почти втрое. Всё благодаря иному принципу её формирования.
С первой попытки занять председательское кресло не удалось никому. Голоса разделились. Во втором туре принимали участие уже два кандидата - Роман Чуйко и Николай Когошвилии.
Николай Когошвили, говоря об итогах работы палаты в первом созыве, отмечает, что законотворческих инициатив от молодых парламентариев практически не исходило. Но голос молодёжной платы в Тюменской областной думе был слышен.
«Главная задача любого голоса не в громкости, а в конструктивности предложений, в содержании поднимаемых вопросов», - считает Николай Когошвили.
Именно над содержанием и постараются поработать молодые парламентарии Тюменской области, ведомые новым председателем - Романом Чуйко.