Молодежные лидеры соберутся в Тюмени

27 февраля 2009 года во Дворце искусств «Пионер» состоится сбор лидеров и руководителей детских и молодежных общественных организаций Тюменской области, сообщает Nashgorod.ru Департамент по спорту и молодежной политике.
В мероприятии примут участие заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Оксана Савинова, депутат Тюменской областной Думы, руководитель Общественной молодёжной палаты при Тюменской областной Думе Виктор Буртный, начальник штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия «Единой России» Павел Белявский, директор Областного центра дополнительного образования детей и молодежи Вера Шерегова, руководители детских и молодежных общественных организаций области.
В рамках сбора состоится презентация РОО «Ассоциация детских и молодёжных общественных объединений Тюменской области» и Ресурсного центра по поддержке деятельности детских и молодёжных общественных организаций, а также будет дан старт областной акции «65 добрых дел», посвященной юбилею образования Тюменской области, и проекту «Поддержка молодежных инициатив».
Торжественное открытие Сбора состоится в 11.30. В 12.00 начнется пленарное заседание, в рамках которого будут заслушаны вопросы о перспективах развития детского и молодёжного общественного движения в Тюменской области, приоритетных направлениях деятельности данных организаций и другие. С 13.30 все участники сбора смогут принять участие в работе площадок по темам:
1. Разработка модели взаимодействия Ассоциации с общественными объединениями муниципальных образований Тюменской области.
2. Система взаимодействия общественных организаций, действующих на базе общеобразовательных и досуговых учреждений с Ассоциацией детских и молодёжных общественных объединений.
3. Формы организации совместной деятельности Ассоциации детских и молодёжных общественных объединений с вузами и ссузами Тюменской области.