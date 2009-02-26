Молодежные лидеры соберутся в Тюмени

Торжественное открытие Сбора состоится в 11.30. В 12.00 начнется пленарное заседание, в рамках которого будут заслушаны вопросы о перспективах развития детского и молодёжного общественного движения в Тюменской области, приоритетных направлениях деятельности данных организаций и другие. С 13.30 все участники сбора смогут принять участие в работе площадок по темам: