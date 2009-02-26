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Microsoft анонсировала новый поисковик

26 февраля 2009, 09:46
Корпорация Microsoft разрабатывает экспериментальный поисковик Viveri, сообщает IDG News. В настоящее время он доступен только сотрудникам Microsoft.

Viveri построен на той же технологии, что и Live Search. Пока он служит для тестирования инновационных разработок, которые по тем или иным причинам не могут быть внедрены в Live Search.

Интерфейс экспериментального поисковика Microsoft реализован на технологии Silverlight. В поисковой выдаче Viveri присутствуют не только ссылки на сайты, но и различные сопутствующие сведения.

Например, сбоку от основных результатов размещаются окошки, где находятся изображения, видеоролики или товары, соответствующие поисковому запросу. Также на странице может присутствовать, например, список наиболее популярных запросов с введенным словом.

По словам представителя Microsoft, Viveri станет доступен широкой публике летом текущего года.

#Новости#Microsoft#Таня#Общество
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