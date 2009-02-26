Microsoft анонсировала новый поисковик

Viveri построен на той же технологии, что и Live Search. Пока он служит для тестирования инновационных разработок, которые по тем или иным причинам не могут быть внедрены в Live Search.
Интерфейс экспериментального поисковика Microsoft реализован на технологии Silverlight. В поисковой выдаче Viveri присутствуют не только ссылки на сайты, но и различные сопутствующие сведения.
Например, сбоку от основных результатов размещаются окошки, где находятся изображения, видеоролики или товары, соответствующие поисковому запросу. Также на странице может присутствовать, например, список наиболее популярных запросов с введенным словом.
По словам представителя Microsoft, Viveri станет доступен широкой публике летом текущего года.