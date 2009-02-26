Летом в Тюменской области может возникнуть дефицит воды

А летом в некоторых селах на юге региона не будет хватать воды в колодцах. Это означает, что и работникам коммунальных служб, и полеводам следует подстраховаться и подумать о бурении артезианских скважин, а также об углублении имеющихся колодцев.
Как рассказал директор института криосферы Земли СО РАН, академик РАН Владимир Мельников, дачникам остается надеяться, что лето будет хорошим. «Весна ожидается ранней. Правда, снега в Тюменской области в этом году маловато. Поэтому надо готовиться к тому, что поливать придется почаще. Приводить в порядок свои колодцы», - подчеркнул ученый.