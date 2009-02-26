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Летом в Тюменской области может возникнуть дефицит воды

26 февраля 2009, 11:48
Пора готовить колодцы к лету. По прогнозам тюменских ученых-мерзлотоведов, малоснежная зима в этом году в Западной Сибири приведёт в некоторых районах к вымерзанию озимых культур. И, как следствие, к дополнительным затратам, связанным с их пересевом.
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Тюмень

А летом в некоторых селах на юге региона не будет хватать воды в колодцах. Это означает, что и работникам коммунальных служб, и полеводам следует подстраховаться и подумать о бурении артезианских скважин, а также об углублении имеющихся колодцев.

Как рассказал директор института криосферы Земли СО РАН, академик РАН Владимир Мельников, дачникам остается надеяться, что лето будет хорошим. «Весна ожидается ранней. Правда, снега в Тюменской области в этом году маловато. Поэтому надо готовиться к тому, что поливать придется почаще. Приводить в порядок свои колодцы», - подчеркнул ученый.

#Новости#Тюмень#Вода#Ксения#Общество
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