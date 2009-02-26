Концлагерь Освенцим рушится на глазах: для сохранения мемориала необходимо 180 млн. евро

Перед сотрудниками музея стоит непростая задача, ведь речь идет не о том, чтобы "построить Диснейленд", но сохранить лагерь в первозданном виде. Чтобы облик лагеря максимально соответствовал военным временам, в музее работают специалисты по "растительной консервации", воссоздающие окружающий пейзаж. В кирпичных бараках сгнил, протерся или вздулся от влажности пол, и для замены досок требуется изготовить материалы, идентичные использовавшимся в 1940-х годах.