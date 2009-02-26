Концлагерь Освенцим рушится на глазах: для сохранения мемориала необходимо 180 млн. евро

В январе дирекция музея назвала требуемую сумму: 60 млн. евро на срочный ремонт и 120 млн. - на полное финансирование консервации. В противном случае от мемориала ничего не останется.
С момента своего создания в 1947 году музей был государственным учреждением, финансируемым министерством культуры. Только после падения в Польше коммунизма в 1990-х сюда стала поступать иностранная помощь, для которой был создан специальный фонд. Недавно европейские фонды выделили 4 млн евро на восстановление двух бараков.
Перед сотрудниками музея стоит непростая задача, ведь речь идет не о том, чтобы "построить Диснейленд", но сохранить лагерь в первозданном виде. Чтобы облик лагеря максимально соответствовал военным временам, в музее работают специалисты по "растительной консервации", воссоздающие окружающий пейзаж. В кирпичных бараках сгнил, протерся или вздулся от влажности пол, и для замены досок требуется изготовить материалы, идентичные использовавшимся в 1940-х годах.
Среди первоочередных задач - сохранение деревянных и кирпичных бараков Биркенау и одиннадцати зданий лагеря Освенцим-I, где находится основная экспозиция, не обновлявшаяся с 1947 года.
Со временем статус Освенцима изменился, мемориал стал главным символом нацистского безумия. Подтверждение тому - рост числа посетителей. Месяц назад в мемориале даже прошла совместная миссия Европарламента и национальных парламентов европейских стран при участии кнессета Израиля, просвещенная памяти жертв Холокоста.
Однако международное сообщество продолжает оказываться от участия в консервации Освенцима-Биркенау. По словам одного из сотрудников музея, из-за границы приходят в основном "полезные советы".