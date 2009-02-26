IKEA продолжит реализацию инвестиционного проекта в Ишимском районе

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств «Интерфакс-Урал» и «Тюменская линия» рассказал директор департамента лесного комплекса Тюменской области Андрей Мединцев.
«По итогам двух аукционов, состоявшихся в 2008 году, IKEA арендует два участка лесного фонда в Ишимском районе. Компания уже готовит документы и проекты освоения лесов, чтобы в 2009 году выйти на лесозаготовку», — отметил он.
Андрей Мединцев добавил, что строительство заводов по производству мебельных полуфабрикатов и березовых щитов находится в стадии технико-экономического обоснования. «Компании предложено на выбор несколько площадок под заводы на территории Ишимского района. Производство требует соблюдения экологических норм, поэтому IKEA серьезно подходит к подготовке площадки», — подытожил он.