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IKEA продолжит реализацию инвестиционного проекта в Ишимском районе

26 февраля 2009, 14:59
Компания IKEA продолжает реализацию масштабного инвестиционного проекта в Ишимском районе.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств «Интерфакс-Урал» и «Тюменская линия» рассказал директор департамента лесного комплекса Тюменской области Андрей Мединцев.

«По итогам двух аукционов, состоявшихся в 2008 году, IKEA арендует два участка лесного фонда в Ишимском районе. Компания уже готовит документы и проекты освоения лесов, чтобы в 2009 году выйти на лесозаготовку», — отметил он.

Андрей Мединцев добавил, что строительство заводов по производству мебельных полуфабрикатов и березовых щитов находится в стадии технико-экономического обоснования. «Компании предложено на выбор несколько площадок под заводы на территории Ишимского района. Производство требует соблюдения экологических норм, поэтому IKEA серьезно подходит к подготовке площадки», — подытожил он.

#Новости#Ишим#Ксения#Экономика
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