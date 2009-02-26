Главным рассадником инфекций назвали ручки тележек в супермаркетах

Эти направления не действуют без талончиков на прием, которые надо получать по утрам, и выдаются они в ограниченном количестве. Впрочем, и талончики не избавляют от очередей. Очередь на сдачу крови надо занимать за несколько часов до открытия кабинета. Иначе можно не успеть. Отдельная тема - направления на обследования с помощью современной диагностической техники. Одна очередь на УЗ-исследование может затянуться на полгода. Популярности маммологов, гинекологов и невропатологов можно позавидовать. Специалистов не хватает, кроме того, они уходят в отпуска, рожают, сидят на бюллетенях, уезжают на семинары.