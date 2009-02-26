Главным рассадником инфекций назвали ручки тележек в супермаркетах

Первое место по скоплению болезнетворных бактерий в крупных мегаполисах заняли ручки тележек в супермаркетах. На втором месте в списке - компьютерные "мышки" в интернет-кафе. Третье место принадлежит поручням в общественном транспорте.
Московские врачи-инфекционисты говорят, что лидером в этом списке у нас являются уличные забегаловки. Проведя опрос, медики выяснили, что 25% москвичей вообще забывают мыть руки после улицы. Только 5% из опрошенных ответили, что всегда моют руки перед едой и после посещения туалета. Эту ситуацию врачи назвали "дикой".
Отсюда, по их мнению, вечные эпидемии "кишечного гриппа" (различные ротавирусные инфекции) и прочие болезни грязных рук. Медики советуют внимательнее относиться к собственному здоровью и больше думать о профилактике.
"Правильных" пациентов врачи не любят
Глава департамента здравоохранения Москвы Андрей Сельцовский выступил недавно с заявлением о необходимости ввести для москвичей обязательную массовую диспансеризацию, которая позволит на ранней стадии выявлять опасные заболевания.
А Юрий Лужков упрекнул медиков в том, что "диспансеризация сегодня кондовая", растягивается на несколько дней. "Это не отвечает скорости жизни", - добавил он.
Что бы сказал Юрий Лужков, узнав о том, что на бесплатную диспансеризацию у обычного москвича уходит не несколько дней, а несколько месяцев. Терапевт в поликлинике, очереди к которому поражают воображение, должна дать направления к специалистам и на анализы.
Эти направления не действуют без талончиков на прием, которые надо получать по утрам, и выдаются они в ограниченном количестве. Впрочем, и талончики не избавляют от очередей. Очередь на сдачу крови надо занимать за несколько часов до открытия кабинета. Иначе можно не успеть. Отдельная тема - направления на обследования с помощью современной диагностической техники. Одна очередь на УЗ-исследование может затянуться на полгода. Популярности маммологов, гинекологов и невропатологов можно позавидовать. Специалистов не хватает, кроме того, они уходят в отпуска, рожают, сидят на бюллетенях, уезжают на семинары.
Услугу платной диспансеризации предлагают многие частные клиники. Минимальная программа обойдется в 25 тысяч рублей. Зато можно уложиться в один уикенд.