Французский город переименуют из-за интернет-забвения

Гауйе уже обдумала варианты новых названий: "Город Э", "Шато Э", "Э в Нормандии". По ее словам, в ближайшее время будет организован референдум, в котором смогут принять участие восемь тысяч горожан. Если на референдуме будет принято решение о переименовании города Э, то в силу оно вступит только после процедуры одобрения парламентом и правительством Франции, на которую может уйти в общей сложности около пяти лет.