Французский город переименуют из-за интернет-забвения

Если набрать в строке поиска, например, Google название города "Eu", то подавляющее большинство найденных ссылок будут относиться либо к сайтам ЕС (домен "eu"), либо к страницам, на которых содержится причастие прошедшего времени французского глагола "иметь" (avoir). Поэтому потенциальным туристам весьма затруднительно найти в интернете информацию о старинном городе Э на севере Франции, на востоке Верхней Нормандии. Между тем, в городе Э немало исторических достопримечательностей, которые могли бы заинтересовать туристов. Например, есть места, связанные с Жанной д’Арк.
Мэр города Мари-Франсуаза Гауйе (Marie-Francoise Gaouyer) полагает, что у нее есть два варианта действий: либо платить поисковым системам Yahoo и Google за продвижение города в топ-лист по запросу "Eu", либо поменять название городка. "Второе решение наиболее целесообразное. Сейчас интернет весьма актуален, и мы тоже должны быть актуальными", - пояснила мэр.
Гауйе уже обдумала варианты новых названий: "Город Э", "Шато Э", "Э в Нормандии". По ее словам, в ближайшее время будет организован референдум, в котором смогут принять участие восемь тысяч горожан. Если на референдуме будет принято решение о переименовании города Э, то в силу оно вступит только после процедуры одобрения парламентом и правительством Франции, на которую может уйти в общей сложности около пяти лет.