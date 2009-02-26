Аресты тюменских анархистов продолжились

Павлу был найден адвокат, в присутствии которого он отказался от дачи показаний по ст. 51 Конституции РФ. Следов побоев на нем на тот момент не было. Около 23 часов вечера он был отправлен на 48 часов в ИВС - несмотря на бронхиальную астму, в ИВС его приняли. Дежурный по ИВС пояснил на звонок журналиста, что состояние здоровья Павла позволяет ему находиться в ИВС, а в случае необходимости заключенным оказывается медицинская помощь.