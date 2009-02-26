Аресты тюменских анархистов продолжились

30 января Nashgorod.ru писал об арестах тюменских анархистов. Преподаватель и журналист были задержаны рано утром, по заявлению правоохранительных органов, молодые люди подозревались в вандализме - якобы в ночь с 1 на 2 апреля 2008 года они раскрасили антиармейскими лозунгами три тюменских военкомата. Однако через два дня им были возвращены изъятые компьютеры и снята подписка о невыезде.
Эта история продолжилась. Как сообщил один из непосредственных участников событий Рустам Фахретдинов, 25 февраля, около 15.30, в главном корпусе Тюменского государственного университета сотрудниками тюменского Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) был задержан видеооператор Павел Слободчиков(Спайк). Павел- третий из тюменских анархистов, в квартирах которых утром 29 января были проведены обыски, он также был объявлен подозреваемым по делу о нанесении 1 апреля 2008 года «высказываний оскорбительного характера» на стенах областного военкомата, но заочно, так как дома его на момент обыска не оказалось.
После задержания Слободчикова сотрудники ЦПЭ и следователь дела Людмила Щеглова на звонки журналистов и знакомых отказывались давать какую-либо информацию по поводу задержания и признавать его факт. Лишь в 18.20 это, наконец, признал начальник ЦПЭ Равиль Мухамедулин.
Павлу был найден адвокат, в присутствии которого он отказался от дачи показаний по ст. 51 Конституции РФ. Следов побоев на нем на тот момент не было. Около 23 часов вечера он был отправлен на 48 часов в ИВС - несмотря на бронхиальную астму, в ИВС его приняли. Дежурный по ИВС пояснил на звонок журналиста, что состояние здоровья Павла позволяет ему находиться в ИВС, а в случае необходимости заключенным оказывается медицинская помощь.
По мнению самих анархистов, задержание Слободчикова со всеми «атрибутами жанра»: увозом в ЦПЭ, угрозами, закрытием на 48 часов по фиктивному делу — продолжение обострившейся в этом году тюменской (и не только тюменской) традиции тотального преследования инакомыслящих, и анархистов в частности. Но, несмотря на все потуги, никаких показаний ни из кого из трех нынешних «подозреваемых» следствие не добилось.