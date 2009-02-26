Антикризисный штаб Тюменской области: ситуация под контролем

«Ситуация в регионе контролируемая, однако угрозы, привнесенные финансово-экономическим кризисом, с повестки не сняты, - резюмировал глава региона, - речь сегодня идет в первую очередь о сохранении трудовых коллективов, и только во вторую об интересах отдельных собственников. Необходимо, чтобы меры государственной поддержки были осуществлены в полном объеме, только это обеспечит положительный результат».