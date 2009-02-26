Антикризисный штаб Тюменской области: ситуация под контролем

В его работе участвовали главы муниципальных образований области, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области.
Заместитель губернатора Александр Моор проинформировал собравшихся о ситуации в отдельных отраслях реального сектора экономики региона. Так, в машиностроении сократился «портфель» заказов от нефтедобывающих компаний. На данный момент машиностроители подписали контракты только на 65% объемов, заявленных нефтяниками в декабре.
Лучше других чувствует себя завод «Нефтемаш», заключивший контракт на 4,5 миллиардов рублей с Роснефтью. Кстати, в письме губернатору руководство компании сообщило о намерении в три раза увеличить заказы на тюменских предприятиях по сравнению с прошлым годом.
Выправить ситуацию в машиностроении призваны выставки-презентации, которые пройдут в области. Все компании нефтегазового комплекса, получившие приглашение за подписью губернатора, выразили желание принять участие в таких встречах с машиностроителями.
Замедлился рост продаж в сфере розничной торговли. Практически во всех торговых сетях Тюмени они зафиксировались на уровне прошлого года, только «Мосмарт» показывает рост в 10 -12 %.
В сельском хозяйстве, по словам директора департамента АПК Владимира Ковина, растет реализация основных продуктов производства – мяса, молока, яиц. По плану идет подготовка к посевной, на 95% заготовлены минеральные удобрения, достигнуты соглашения с поставщиками ГСМ.
Одна из серьезных проблем в период кризиса – рост преступности. Начальник ГУВД по Тюменской области Павел Недоростов доложил, что значительная часть совершаемых преступлений выпадает на долю людей, не имеющих постоянного источника дохода, возросло и количество преступлений с участием мигрантов из других стран. В решении этих вопросов также необходима четкая работа на местах.
Директор департамента здравоохранения Андрей Кудряков отметил, что, несмотря на рост цен на лекарства в среднем на 24%, обязательства по поставкам лекарственных средств выполняются в полном объеме. Директор департамента образования Ирина Лысакова отчиталась, что к 1 апреля будут составлены персонифицированные списки выпускников учреждений профессионального образования, чтобы организовать стажировки для тех, кто не найдет работу.
«Ситуация в регионе контролируемая, однако угрозы, привнесенные финансово-экономическим кризисом, с повестки не сняты, - резюмировал глава региона, - речь сегодня идет в первую очередь о сохранении трудовых коллективов, и только во вторую об интересах отдельных собственников. Необходимо, чтобы меры государственной поддержки были осуществлены в полном объеме, только это обеспечит положительный результат».