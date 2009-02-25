Зимняя приключенческая экспедиция финиширует на Ямале

Впервые в истории России организуется экспедиция, в рамках которой её участники проедут на снегоходах расстояние более 1200 километров по Уральским горам: от Среднего до Полярного Урала или от Екатеринбурга до станции Обская (ЯНАО), сообщает ИА "Север-Пресс". На разных этапах в ней примут участие до пятидесяти человек из разных городов России, - сообщается на автопортале Челябинска.
Сегодня Приполярный Урал малодоступен из-за отсутствия транспортных схем. Согласно федеральной программе «Урал промышленный - Урал Полярный» в ближайшем будущем здесь планируется строительство автомобильных и железных дорог. Членам экспедиционной команды предстоит первыми проехать по Уральским горам параллельно с будущей железной дорогой от станции Полуночная до станции Обская. Маршрут экспедиции проходит по хребтам, платам, вершинам, рекам и горам, известным многим туристам и любителям природы Урала.
В течение двух недель в экстремальных горных условиях на десяти-пятнадцати снегоходах с санями, загруженными бензином, палатками, печками, продуктами, бензопилами и генераторами, участники экспедиции будут покорять Урал.
На промежуточном этапе возле горы Неройка (поселок Саранпауль) планируется проведение ежегодного фестиваля зимнего экстремального вида отдыха в Приполярном Урале «Гора Старик приглашает».
В программу фестиваля включены полеты на паропланах и мотопаропланах, катание на сноубордах, лыжах и сноукайтах, спортивная рыбалка на хариуса, покорение вершин пешим ходом и на снегоходах, трюки на горных снегоходах и другие экстремальные и спортивные развлечения.
Экспедиция раскроет туристский потенциал Среднего, Приполярного и Полярного Урал для развития туристской индустрии и инфраструктуры.