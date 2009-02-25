Зимняя приключенческая экспедиция финиширует на Ямале

Впервые в истории России организуется экспедиция, в рамках которой её участники проедут на снегоходах расстояние более 1200 километров по Уральским горам: от Среднего до Полярного Урала или от Екатеринбурга до станции Обская (ЯНАО), сообщает ИА "Север-Пресс". На разных этапах в ней примут участие до пятидесяти человек из разных городов России, - сообщается на автопортале Челябинска.