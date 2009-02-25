nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Зимняя приключенческая экспедиция финиширует на Ямале

25 февраля 2009, 16:49
В марте автономная некоммерческая организация «Урал Приполярный» организует Зимнюю приключенческую экспедицию «Урал промышленный - Урал Полярный - Урал Туристический».
Сюжет
Ямал

Впервые в истории России организуется экспедиция, в рамках которой её участники проедут на снегоходах расстояние более 1200 километров по Уральским горам: от Среднего до Полярного Урала или от Екатеринбурга до станции Обская (ЯНАО), сообщает ИА "Север-Пресс". На разных этапах в ней примут участие до пятидесяти человек из разных городов России, - сообщается на автопортале Челябинска.

Сегодня Приполярный Урал малодоступен из-за отсутствия транспортных схем. Согласно федеральной программе «Урал промышленный - Урал Полярный» в ближайшем будущем здесь планируется строительство автомобильных и железных дорог. Членам экспедиционной команды предстоит первыми проехать по Уральским горам параллельно с будущей железной дорогой от станции Полуночная до станции Обская. Маршрут экспедиции проходит по хребтам, платам, вершинам, рекам и горам, известным многим туристам и любителям природы Урала.

В течение двух недель в экстремальных горных условиях на десяти-пятнадцати снегоходах с санями, загруженными бензином, палатками, печками, продуктами, бензопилами и генераторами, участники экспедиции будут покорять Урал.

На промежуточном этапе возле горы Неройка (поселок Саранпауль) планируется проведение ежегодного фестиваля зимнего экстремального вида отдыха в Приполярном Урале «Гора Старик приглашает».

В программу фестиваля включены полеты на паропланах и мотопаропланах, катание на сноубордах, лыжах и сноукайтах, спортивная рыбалка на хариуса, покорение вершин пешим ходом и на снегоходах, трюки на горных снегоходах и другие экстремальные и спортивные развлечения.

Экспедиция раскроет туристский потенциал Среднего, Приполярного и Полярного Урал для развития туристской индустрии и инфраструктуры.

#Новости#Ямал#Ксения#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25