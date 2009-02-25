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Sony создала CD-диски нового формата

25 февраля 2009, 16:25
Компания Sony объявила о запуске нового формата CD-дисков, представленного как Blu-spec CD, который должен прийти на смену музыкальным компакт дискам.

На таких дисках японский электронный гигант будет распространять наиболее популярные аудиозаписи, и к Рождеству 2009 года на прилавках магазинов должно появиться до 60 наименований в формате Blu-spec CD, начиная от музыки Майлза Дэвиса (Miles Davis) и заканчивая ELO.

Наиболее интересный момент заключается в том, что диски Blu-spec CD совместимы с проигрывателями обычных дисков Audio CD, при этом они способны обеспечить более высокое качество звучания. Достигается это благодаря специальному процессу производства, в ходе которого для записи заготовок используется синий лазер (тот же, что и для Blu-ray дисков), а не красный, что обеспечивает значительно более качественный прожиг. В результате проигрыватель точнее считывает с такого носителя данные, практически не требуется коррекция ошибок, сервоприводы лазерного блока задействуются намного меньше, что снижает генерируемый ими электрический шум и положительно влияет на качество воспроизведения.

Цена новых дисков будет варьироваться в пределах от 30 до 60 долларов.

#Новости#Sony#Таня#Общество
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