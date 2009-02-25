Sony создала CD-диски нового формата

Наиболее интересный момент заключается в том, что диски Blu-spec CD совместимы с проигрывателями обычных дисков Audio CD, при этом они способны обеспечить более высокое качество звучания. Достигается это благодаря специальному процессу производства, в ходе которого для записи заготовок используется синий лазер (тот же, что и для Blu-ray дисков), а не красный, что обеспечивает значительно более качественный прожиг. В результате проигрыватель точнее считывает с такого носителя данные, практически не требуется коррекция ошибок, сервоприводы лазерного блока задействуются намного меньше, что снижает генерируемый ими электрический шум и положительно влияет на качество воспроизведения.