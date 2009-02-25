Марат Сафин назвал последний турнир в своей карьере

Сафин отметил, что на турнире BNP Paribas Masters он всегда показывал свою лучшую игру, а в 2002 году в Париже помог сборной России завоевать Кубок Дэвиса, сообщает Gulf News.
Россиянин, в прошлом занимавший первое место в мировом рейтинге, еще в январе объявил о том, что сезон-2009 станет для него последним в карьере. Что касается турнира в Париже, то, по словам Сафина, он хотел бы его выиграть, но другие теннисисты вряд ли захотят ему проиграть.
Сафин, которому 27 января исполнилось 29 лет, за свою карьеру выиграл 15 турниров АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), в том числе два турнира "Большого шлема". В 2000 году он победил на Открытом чемпионате США (US Open), а в 2005 - на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).
В 2002 и 2006 годах Сафин в составе сборной России побеждал в Кубке Дэвиса. 24 февраля 2009 года россиянин потерпел поражение от француза Ришара Гаске в первом круге представительного турнира в Дубае.