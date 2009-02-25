Марат Сафин назвал последний турнир в своей карьере

Россиянин, в прошлом занимавший первое место в мировом рейтинге, еще в январе объявил о том, что сезон-2009 станет для него последним в карьере. Что касается турнира в Париже, то, по словам Сафина, он хотел бы его выиграть, но другие теннисисты вряд ли захотят ему проиграть.