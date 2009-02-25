Эффективность проведения капремонтов в Тюменской области обсудили сегодня

Это внушительная сумма, тем более важно, что она была использована с максимальной пользой. Вот почему в главном управлении строительства области положительно восприняли обращения жильцов отремонтированных домов с отзывами, и даже с претензиями по качеству работ. Поставить над каждым ремонтником контролера – нереально, поэтому качество работ – дело общее. «Ремонтировать так, чтобы через два года прийти к доремонтному состоянию, - считает Владимир Якушев, - это бесхозяйственность в чистом виде. Мы себе такое позволить не можем».