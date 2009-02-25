Эффективность проведения капремонтов в Тюменской области обсудили сегодня

На заседании правительства Тюменской области, прошедшем сегодня, прошло обсуждение эффективности проведения капитальных ремонтов в жилищном фонде области.
Специалисты главного управления строительства (ГУС) области по поручению губернатора провели детальный анализ эффективности ремонтных работ. Об итогах доложил начальник ГУС Евгений Мискевич.
В 2008 году на проведение капитального ремонта в жилом фонде области было выделено без малого 2,7 миллиарда рублей. Эти средства из регионального и федерального бюджетов были направлены на капитальный ремонт муниципального фонда и тех многоквартирных домов, собственники жилья в которых избрали способ управления.
Это внушительная сумма, тем более важно, что она была использована с максимальной пользой. Вот почему в главном управлении строительства области положительно восприняли обращения жильцов отремонтированных домов с отзывами, и даже с претензиями по качеству работ. Поставить над каждым ремонтником контролера – нереально, поэтому качество работ – дело общее. «Ремонтировать так, чтобы через два года прийти к доремонтному состоянию, - считает Владимир Якушев, - это бесхозяйственность в чистом виде. Мы себе такое позволить не можем».
Как показал анализ капитального ремонта жилья в 2008 году, наилучшей эффективности работ достигли в тех муниципалитетах, где качество контролировалось и администрацией, и самими жильцами – сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе губернатора.
В рамках программы капитального ремонта муниципального жилищного фонда проводился выборочный капитальный ремонт, в основном, сетей водоснабжения, канализации и кровель. Ремонтировались и общежития в областном центре. ГУС провел выборочные проверки качества ремонта и физических объемов выполненных работ на 184 многоквартирных домах, а также на 4 общежитиях.
Ремонт оценивался по четким критериям, как технического, так и организационного характера. Среди положительных итогов проверки Евгений Мискевич отметил хорошее качество ремонта жилья в Ишимском, Уватском, Нижнетавдинском, Тюменском, Вагайском, Викуловском районах, городе Ялуторовске, частично – в г.г.Ишиме, Тобольске и Тюмени, районных центрах с. Вагай, с. Б.Сорокино. Во всех 26 муниципальных образованиях вовремя утверждены сметы ремонта, проведены конкурсные отборы подрядчиков, приняты необходимые правовые акты о субсидировании работ и привлечении к их финансированию собственников жилья.
Хорошо отразилось на качестве капитального ремонта привлечение собственников жилья к определению видов и объемов работ и к приемке домов в эксплуатацию после капремонта. Такая практика пока распространена только в 6 муниципалитетах - в городах Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Абатском и Уватском районах.
В Тюмени и Тобольске, а также Уватском, Нижнетавдинском районах, с. Каскара Тюменского района муниципалитеты, наряду с ремонтом домов, изыскивают возможность за счет собственных средств благоустроить придомовые территории. Высокий уровень качества ремонтных работ отметил начальник ГУС области, в домах, где хозяйничают ТСЖ, что во многом объясняется деловой хваткой председателей жилищных товариществ.
Евгений Мискевич остановился и на выявленных недостатках, большинство которых стали следствием недостаточного контроля. В частности есть случаи завышения объемов работ по сравнению с фактически выполненными, выявлены факты низкого качества ремонта, использования устаревших материалов. В трех районах включили в программу ремонта муниципального жилья дома, не являющиеся муниципальной собственностью. «Бич» капремонтов в сельской местности - отсутствие или слабая организация работы по техническому надзору.
По разработанной ГУС системе критериев оценки капитальных ремонтов каждое муниципальное образование получило определенное число баллов – от максимальных 8 (Ишим, Ялуторовск) до 3 баллов. Среди «аутсайдеров» 4 района – Тобольский, Казанский, Упоровский, Аромашевский.
«Итоги проверки должны стать основой для планирования и организации ремонтных работ в 2009 и последующие годы, - резюмировал губернатор. - Они ясно показывают, в каком направлении нужно действовать. Это, прежде всего, всесторонний контроль и привлечение к финансированию, планированию и оценке хода работ собственников жилья в многоквартирных домах».