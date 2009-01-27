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К Земле приближается комета с антихвостом

27 января 2009, 17:38
К Земле приближается уникальная комета C/2007 N3 (Лулинь), открытая китайскими астрономами в августе 2007 года.

24 февраля комета с антихвостом и раздвоенным обычным будет находиться на минимальном расстоянии от Земли, и ее можно будет увидеть невооруженным глазом.

Ранее астрономы Гарвард-Смитсонианского астрофизического центра предсказывали, что 24 февраля блеск кометы достигнет 6 звездной величины, то есть близко от порога видимости невооруженным глазом. Однако комета превзошла их ожидания: к настоящему моменту она достигла 5 звездной величины и продолжает расти.

Комета Лулинь примечательна своим антихвостом, ставшим доступным для наблюдения благодаря уникальному расположению Земли в плоскости орбиты кометы. Ученые полагают, что он образовался из сгустка пылевых частиц, распространившихся по орбите кометы.

В настоящее время Лулинь находится в созвездии Весы и смещается в сторону Девы.

#Новости#Космос#Таня#Общество
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