К Земле приближается комета с антихвостом

Ранее астрономы Гарвард-Смитсонианского астрофизического центра предсказывали, что 24 февраля блеск кометы достигнет 6 звездной величины, то есть близко от порога видимости невооруженным глазом. Однако комета превзошла их ожидания: к настоящему моменту она достигла 5 звездной величины и продолжает расти.