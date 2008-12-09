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Тюменцы захотели служить

9 декабря 2008, 17:43
В этом году число желающих служить в армии стало больше. В ходе осенней кампании планируется призвать примерно 1900 человек.
Сюжет
Тюмень

Как рассказал корреспонденту заместитель военного комиссара Тюменской области Иван Донов, 67 процентов уже отправились служить. В прошлом году в армию пошли почти в полтора раза меньше молодых людей (весной - 1670).

Осенняя призывная компания продлится до конца года, последняя партия призывников отправится на службу 24-го декабря.

Впервые в этом году 25 молодых людей области попадут в президентский полк. Ранее их количество не превышало 15-ти. Как рассказал Иван Донов, в этом году примерно 15 процентов призывников имеют высшее образование, половина будущих защитников Родины – со среднеспециальным образованием.

Отметим, молодым людям предстоит отслужить в течение года. Будет ли срок службы увеличен в будущем, пока не известно.

#Новости#Армия#Призыв#Тюмень#Ксения#Общество
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