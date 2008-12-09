Тюменцы захотели служить

Впервые в этом году 25 молодых людей области попадут в президентский полк. Ранее их количество не превышало 15-ти. Как рассказал Иван Донов, в этом году примерно 15 процентов призывников имеют высшее образование, половина будущих защитников Родины – со среднеспециальным образованием.