Тюменцы захотели служить

Как рассказал корреспонденту заместитель военного комиссара Тюменской области Иван Донов, 67 процентов уже отправились служить. В прошлом году в армию пошли почти в полтора раза меньше молодых людей (весной - 1670).
Осенняя призывная компания продлится до конца года, последняя партия призывников отправится на службу 24-го декабря.
Впервые в этом году 25 молодых людей области попадут в президентский полк. Ранее их количество не превышало 15-ти. Как рассказал Иван Донов, в этом году примерно 15 процентов призывников имеют высшее образование, половина будущих защитников Родины – со среднеспециальным образованием.
Отметим, молодым людям предстоит отслужить в течение года. Будет ли срок службы увеличен в будущем, пока не известно.