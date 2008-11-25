Дольщики Тюмени объединяются

Спустя несколько дней после митинга представители инициативных групп граждан-дольщиков компаний ООО "Тюмень-Лукойл-Строй" и ООО "С.А. и Д. - Компания" провели первое собрание, на котором обсуждались пути решения проблемы. Предлагались разные методы: от выстраивания диалога с властью до акций гражданского неповиновения. На собрании дольшики пришли к выводу, что нужно объединиться для коллективного решения вопросов проблемного строительства Тюменской области и создать общественное движение обманутых дольщиков города Тюмени.