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Дольщики Тюмени объединяются

25 ноября 2008, 14:22
1 ноября 2008 года состоялся митинг обманутых дольщиков "строительной пирамиды" ООО "Тюмень-Лукойл-Строй", на котором пострадавшие от мошенников граждане объединились, чтобы быть услышанными представителями власти.

1 ноября 2008 года состоялся митинг обманутых дольщиков "строительной пирамиды" ООО "Тюмень-Лукойл-Строй", на котором пострадавшие от мошенников граждане объединились, чтобы быть услышанными представителями власти.

Однако ситуация осталась на прежнем месте: правительство Тюменской области выполняет лишь самую малую и самую простую часть обещаний, гордо отчитывается о проделанной работе, пытаясь создать впечатление, что проблемы уже нет.

Спустя несколько дней после митинга представители инициативных групп граждан-дольщиков компаний ООО "Тюмень-Лукойл-Строй" и ООО "С.А. и Д. - Компания" провели первое собрание, на котором обсуждались пути решения проблемы. Предлагались разные методы: от выстраивания диалога с властью до акций гражданского неповиновения. На собрании дольшики пришли к выводу, что нужно объединиться для коллективного решения вопросов проблемного строительства Тюменской области и создать общественное движение обманутых дольщиков города Тюмени.

Цель своего будущего движения дольщики видят в помощи "жертвам" долгостроев, сотрудничестве с правоохранительными органами, а также активном привлечении внимания общественности и власти к существующей проблеме.

#Новости#Акции протеста#Недвижимость#Тюмень#Ксения#Экономика
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