Дольщики Тюмени объединяются

1 ноября 2008 года состоялся митинг обманутых дольщиков "строительной пирамиды" ООО "Тюмень-Лукойл-Строй", на котором пострадавшие от мошенников граждане объединились, чтобы быть услышанными представителями власти.
Однако ситуация осталась на прежнем месте: правительство Тюменской области выполняет лишь самую малую и самую простую часть обещаний, гордо отчитывается о проделанной работе, пытаясь создать впечатление, что проблемы уже нет.
Спустя несколько дней после митинга представители инициативных групп граждан-дольщиков компаний ООО "Тюмень-Лукойл-Строй" и ООО "С.А. и Д. - Компания" провели первое собрание, на котором обсуждались пути решения проблемы. Предлагались разные методы: от выстраивания диалога с властью до акций гражданского неповиновения. На собрании дольшики пришли к выводу, что нужно объединиться для коллективного решения вопросов проблемного строительства Тюменской области и создать общественное движение обманутых дольщиков города Тюмени.
Цель своего будущего движения дольщики видят в помощи "жертвам" долгостроев, сотрудничестве с правоохранительными органами, а также активном привлечении внимания общественности и власти к существующей проблеме.