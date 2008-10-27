Немецкие студентки изучают русский язык в Тюмени

Лингвистические центры в Тюмени растут как грибы. Не проходит и месяца, чтобы мы не услышали о рекламе какого-нибудь открывшегося центра. Чем больше центров по изучению языков, тем больше специалистов требуется в этой области. Помимо столь популярного английского языка, появилась нужда в преподавателях испанского, китайского, итальянского, турецкого и японского языков. Лингвистические центры решают проблему, находят специалистов в этой области. Быть преподавателем иностранного языка в наше время становится престижно и прибыльно. Знание языков необходимо для того, чтобы общаться с гражданами иных государств, тем более, что в нашем городе, их становится с каждым годом все больше и больше.