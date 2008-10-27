Немецкие студентки изучают русский язык в Тюмени

Лингвистические центры в Тюмени растут как грибы. Не проходит и месяца, чтобы мы не услышали о рекламе какого-нибудь открывшегося центра. Чем больше центров по изучению языков, тем больше специалистов требуется в этой области. Помимо столь популярного английского языка, появилась нужда в преподавателях испанского, китайского, итальянского, турецкого и японского языков. Лингвистические центры решают проблему, находят специалистов в этой области. Быть преподавателем иностранного языка в наше время становится престижно и прибыльно. Знание языков необходимо для того, чтобы общаться с гражданами иных государств, тем более, что в нашем городе, их становится с каждым годом все больше и больше.
С развитием международных отношений России, а в частности Тюменской области, появилась нужда в новых специалистах – преподавателях русского языка как иностранного. Звучит странно и необычно! У вас возникнет вопрос, а разве нужно этому учиться? Разве не может любой преподаватель русского языка посвятить иностранцев в тайны нашего языка? Зачем нужны такие специалисты? Насколько перспективна эта специальность для Тюмени?
В этом учебном году в Тюменский Государственный Университет приехала небольшая группа китайский студентов и немецких, целью которых является изучение русского языка. Девушки учат русский язык около шести месяцев и приехали в Россию из юго-западной Германии, города Фрайбург для более глубокого изучения языка и культуры. Корреспондент Nashgorod.ru познакомился с иностранными студентками и задал им несколько вопросов.
Почему вы решили изучать русский язык и почему выбрали именно наш город?
Лаура Целлнер (21 год): Мне очень нравится история России, ее богатая культура и, конечно же, литература. Выбрала Тюмень, потому что всегда хотела побывать в Сибири. Это так необычно для европейца поехать в Сибирь.
Амелита Силеа (22 года): Да, мне тоже, как и Лауре, нравится история вашей страны, и великие русские писатели, чьи книги я очень люблю. Тюмень я выбрала, потому что здесь настоящая Россия, поэтому я и приехала сюда.
Катя Плахова (20 лет): Для меня очень важен культурный обмен. Опыт, который я здесь получаю, русская культура, ее изучение.
Как вы видите свое будущее? Хотели бы вы связать его с Россией, в частности с Тюменью?
Лаура Целлнер(21 год): Мне хотелось бы стать преподавателем русского языка и истории и работать в университете. Быть научным сотрудником и работать в различных странах.
Амелита Силеа(22 года): Пока не знаю, кем хочу быть, но хотелось бы пожить некоторое время в России.
Катя Плахова(20 лет): Я бы хотела работать и жить здесь, говорить свободно по-русски. Хотелось бы стать участником культурологического обмена между Германией и Россией, быть посредником, работать в немецком институте.
Какой вы представляли себе Тюмень? Что вас шокировало и удивило в нашем городе?
Лаура Целлнер(21 год): Меня удивили погода и люди. Я думала, что здесь очень холодно. А здесь погода, как в Германии зимой. А люди здесь очень приятные и открытые, в отличие от больших городов.
Амелита Силеа(22 год): Меня удивило то, что студенты здесь очень молодые, они начинают учиться в 17 лет, а у нас в Германии студентами становятся в 20-21 год. А еще, я думала, что Тюмень – это деревня, с природой, а здесь город, где живут деловые и модные люди.
Катя Плахова(20 лет): Я две недели искала исторический центр и не могла его найти. У нас в Германии это обычно одна площадь в центре города и улица огромная, вдоль которой расположены модные магазины, и обязательно там же есть какой-нибудь собор. Исторические центры Германии построены одинаково. А в Тюмени исторический центр разбросан, а модные магазины не на улице, а в торговых центрах.
Вы скоро уезжаете. Планируете ли вы опять приехать в наш город?
Лаура Целлнер(21 год): Да, конечно, мне хочется вернуться. А еще, я очень хочу поехать в путешествие в глубь России: Омск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Владивосток.
Амелита Силеа(22 год): Мне тоже хочется вернуться, Россия такая большая, а мы так мало видели. Хотелось бы проехаться по Транс-Сибирской магистрали.
Катя Плахова(20 лет): Я думаю, что вернусь, ведь здесь теперь много друзей осталось. И, конечно же, мне тоже хочется отправиться в путешествие по России.
Поразило рвение, с которым молодые немки изучают русский язык. То, с каким воодушевлением они говорят о русской культуре и истории, что очень редко встречается среди наших соотечественников. С каждым годом количество иностранцев, изучающих русский язык, становится все больше и больше. Несомненно, что в скором времени Тюмени потребуются новые специалисты.