Обманутые дольщики Тюмени 1 ноября выйдут на митинг

Дольщики устали от пустых обещаний. Областные власти уверяют, что процесс взят под контроль. Но, видимо, строительство домов никогда не закончится. Итогом работы властей со времени последнего митинга, стало подписание соглашения с инвестором, по которому оно принимает на себя обязательства по обеспечению ввода в эксплуатацию жилых домов (Магаданская,11 (строительная готовность 95%); Широтная, 112 ГП-7 (строительная готовность 90%); Широтная, 112 ГП-3 (строительная готовность 90%)), в свою очередь компания-инвестор получает возможность продолжить строительство жилого комплекса в квартале улиц Кузнецова-Смоленская-Грибоедова.
Но от самого проблемного объекта по улице Широтная 96 ГП 2-3(1-2-3-4 секции), инвестор отказался.
"Государство должно было защитить нас от мошенников и не допустить их неправомерных действий при реализации национального проекта "Доступное жилье", - заявляют представители инициативной группы обманутых дольщиков. - Тот факт, что наши дома не строятся, и сегодня мы попали в категорию обманутых дольщиков - это "не наша вина, а наша беда".
Митинг дольщиков имеет своей целью привлечение внимания Правительства Тюменской области и федерального руководства страны к решению проблемы обманутых дольщиков ООО "ТюменьЛукойлСтрой".