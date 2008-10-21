Обманутые дольщики Тюмени 1 ноября выйдут на митинг

"Государство должно было защитить нас от мошенников и не допустить их неправомерных действий при реализации национального проекта "Доступное жилье", - заявляют представители инициативной группы обманутых дольщиков. - Тот факт, что наши дома не строятся, и сегодня мы попали в категорию обманутых дольщиков - это "не наша вина, а наша беда".