В Сладково определят лучших туристов среди педагогов

В состязании примут участие 12 команд из различных образовательных учреждений Сладково. Помимо традиционной полосы препятствий педагоги проверят знания на краеведческой викторине, покажут своё умение готовить обед в полевых условиях, а также проявят поэтический талант на песенном состязании. Кроме того, в рамках мероприятия жюри будут оценивать стенгазеты участников.