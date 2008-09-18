В Сладково определят лучших туристов среди педагогов. Доказать своё лидерство учителя смогут на районном турслёте. Конкурс состоится в эти выходные на озере Власово.
В состязании примут участие 12 команд из различных образовательных учреждений Сладково. Помимо традиционной полосы препятствий педагоги проверят знания на краеведческой викторине, покажут своё умение готовить обед в полевых условиях, а также проявят поэтический талант на песенном состязании. Кроме того, в рамках мероприятия жюри будут оценивать стенгазеты участников.
Команды-призёры получат денежные премии в размере пяти, трёх и двух тысяч рублей.