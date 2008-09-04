Торговая марка ИКЕА придет в Тюмень в виде "Меги"

Седьмого августа текущего года прошел аукцион на право заключения долгосрочной аренды лесного фонда (на 49 лет) с расчетной лесосекой 208 тысяч кубометров в год. В рамках подписанного соглашения компания «Арбор» зарегистрировала в Ишиме свою дочернюю фирму ООО «АрборИшимЛес» - сообщили корреспонденту Nashgorоd.ru в департаменте инвестиционной политики. Следующим этапом будет начало строительства завода в Ишиме в конце 2008 года.