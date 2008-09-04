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Торговая марка ИКЕА придет в Тюмень в виде "Меги"

4 сентября 2008, 15:17
Сегодня губернатор Тюменской области Владимир Якушев встретился с генеральным директором компании ИКЕА в России и СНГ Пером Кауфманном.

На встрече было отмечено, что соглашение между дочерней компанией ИКЕА «Арбор» и Правительством Тюменской области о строительстве завода по мебельному производству в Ишиме выполняется в полном объеме и в указанные сроки.

Седьмого августа текущего года прошел аукцион на право заключения долгосрочной аренды лесного фонда (на 49 лет) с расчетной лесосекой 208 тысяч кубометров в год. В рамках подписанного соглашения компания «Арбор» зарегистрировала в Ишиме свою дочернюю фирму ООО «АрборИшимЛес» - сообщили корреспонденту Nashgorоd.ru в департаменте инвестиционной политики. Следующим этапом будет начало строительства завода в Ишиме в конце 2008 года.

Второй вопрос, который рассматривался в ходе встречи, связан со строительством в Тюмени торгового комплекса «Мега» с объемом инвестиций более 4,5 миллиарда рублей. Это торговая марка, которую в России продвигает компания ИКЕА. Под размещение торгового центра компании требуется земельный участок площадью до 25 гектаров с удобным расположением относительно автомобильных дорог. Стороны обсудили несколько вариантов размещения торгового центра.

#Новости#ИКЕА#Ксения#Экономика
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