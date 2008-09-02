В Тюмени презентовали внедорожник Honda Pilot

27 августа компания «Техноком-инвест», официальный дилер Honda, представила вниманию публики новый среднеразмерный внедорожник Honda Pilot.
Благодаря стараниям организаторов автосалон в этот вечер превратился в аэропорт Honda – Тюмень, где все до мелочей было проникнуто темой фешенебельного аэропорта: трап, Honda-стюардессы, взлетная полоса… Гостям предложили совершить воображаемое путешествие Россия – Япония – США – Россия. «Перелет» сопровождался развлекательной программой. Непринужденную атмосферу вечера помогали создать партнеры компании «Техноком-инвест»: группа компаний «КиН», бренд Johnnie Walker, «Авторадио». «Международный» фуршет был организован гранд-кафе «Золотая Черепаха». Яркими акцентами стали: модный показ от стиль-студии Ольги Пирожковой «Фактура», великолепное пение Елены Санниковой и выступление группы Spoilers.
Кульминационный момент вечера – появление Honda Pilot из огромного куба, имитирующего небо, сквозь дым и яркий свет. Уверенный силуэт, массивный кузов, мощные стойки, выраженная передняя часть капота – вот он, Honda Pilot… Кстати, в Россию будет поставляться модель с бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра и мощностью 257 л.с. Предоставлены две комплектации – Elegance и Executive. Honda Pilot, несомненно, вызовет интерес взыскательных и практичных водителей, ведущих активный образ жизни. После выступления генерального директора автосалона Honda Назима Гасанова стало ясно, что Honda Pilot пришел в нашу страну всерьез и надолго.
С 28 августа по 7 сентября 2008 года в ДЦ Honda неделя тест-драйва новой модели Honda Pilot, предварительная запись по телефону 68 00 00.
Компания Honda официально объявляет о выходе на российский рынок нового среднеразмерного внедорожника Honda Pilot c бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра мощностью 257 л.с.
Запуск новой модели Honda Pilot обусловлен значительным ростом рынка в России и намерением компании Honda расширить линейку предлагаемых в России автомобилей. Новый Honda Pilot второго поколения будет доступен российским покупателям в салонах официальных дилеров с сентября 2008 года. Старт продаж Honda Pilot второго поколения - отличная возможность для компании Honda представить конкурентную модель в сегменте автомобилей SUV D класса.
Отражая растущую потребность российских покупателей в качественных автомобилях сегмента среднеразмерных SUV, Honda Pilot создан с учетом всех современных требований и занимает уникальное положение на российском рынке, создавая новые ценности для клиентов, которые планируют приобрести среднеразмерный кроссовер.
Новый Honda Pilot предлагает российским покупателям уникальное сочетание подчеркнуто мощного стильного дизайна, отражающего его внедорожный характер, максимального комфорта, а также практичности SUV. В новом Pilot великолепно сочетаются динамика и управляемость седана, высочайший уровень безопасности и практичность.
Honda Pilot призван вызвать интерес взыскательных и практичных водителей, ведущих активный образ жизни. В основном, это мужчины 35-40 лет, имеющие высокий доход и совершающие частые поездки по городу и за город, проводя время с семьей или друзьями. Будучи владельцами седанов или компактных SUV, потенциальные клиенты Pilot, несомненно, оценят возможности, которые предлагает им этот автомобиль: комфорт и управляемость в сочетании преимуществами среднеразмерного SUV – высокой посадкой, просторным салоном и функциональностью.
Honda Pilot отражает инновационный дух автомобилей Honda. Массивный кузов автомобиля, мощные стойки, динамичный и уверенный силуэт, выраженная передняя часть капота формируют узнаваемый и неповторимый мужественный характер Honda Pilot. Комфорт для водителя и пассажиров, хорошая проходимость, лучшие в классе характеристики безопасности и уровень трансформации салона, топливная экономичность, а также широкий набор оборудования делают Pilot одним из самых выгодных и удачных предложений в своем классе.
Ценовое позиционирование нового Pilot ориентировано на максимальный охват потребителей сегмента среднеразмерных кроссоверов. Привлекательная цена и лучшее в классе оснащение автомобиля, созданного специально для российского рынка, позволят Honda Pilot стать успешной и хорошо продаваемой моделью.
В новом Pilot представлен широкий спектр самых передовых технологий, отвечающих истинным потребностям самых взыскательных водителей: отличные динамические характеристики, мощный двигатель, система активного подавления шумов, 10 подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, память настроек для водительского сидения и пассажиров, трансформируемый просторный салон, высокое качество материалов отделки салона, большое пространство для хранения личных вещей, плоский пол, камера заднего вида и парковочные датчики, электропривод двери багажника, гармония внешнего и внутреннего исполнения – все это позволит испытать потрясающие ощущения при вождении Pilot.
Стоимость Honda Pilot в салонах официальных дилеров составит:
1.400.000* руб. в комплектации Elegance (вкл. НДС)
1.500.000* руб. в комплектации Executive (вкл. НДС)
*-не включая стоимость окраски металлик. Стоимость окраски металлик – 10 000 руб. (вкл. НДС)