В Тюмени презентовали внедорожник Honda Pilot

Honda Pilot призван вызвать интерес взыскательных и практичных водителей, ведущих активный образ жизни. В основном, это мужчины 35-40 лет, имеющие высокий доход и совершающие частые поездки по городу и за город, проводя время с семьей или друзьями. Будучи владельцами седанов или компактных SUV, потенциальные клиенты Pilot, несомненно, оценят возможности, которые предлагает им этот автомобиль: комфорт и управляемость в сочетании преимуществами среднеразмерного SUV – высокой посадкой, просторным салоном и функциональностью.