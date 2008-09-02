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Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки прошли в Тюмени

2 сентября 2008, 15:53
30 августа 2008 года городская Администрация провела публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки в Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Важность этого документа для города трудно переоценить, принятие его положений на долгое время регламентирует строительные нормы и правила для застройщиков, проектировщиков и архитекторов, создает новое правовое поле.

Слушания прошли под председательством Первого заместителя Главы Администрации города А.В. Голоуса. Проект правил вызвал активное обсуждение со стороны заинтересованных организаций и предприятий. Серьезной доработки требуют многие положение Проекта, среди «узких» мест: создание дополнительных административных барьеров для малого и среднего бизнеса, ухудшение положения хозяйствующих субъектов, исключение возможности распоряжения ранее построенными и строящимися объектами, «размытость» термина «точечное строительство» и другие.

По результатам слушаний в помощь комиссии, осуществляющей подготовку Проекта, будет сформирована рабочая группа, которая обобщит прозвучавшие замечания и предложения. Окончательная редакция Правил будет представлена Главе города, а затем вынесена на утверждение Городской Думой.

#Новости#Тюмень#Ксения#Экономика
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