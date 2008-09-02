Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки прошли в Тюмени

По результатам слушаний в помощь комиссии, осуществляющей подготовку Проекта, будет сформирована рабочая группа, которая обобщит прозвучавшие замечания и предложения. Окончательная редакция Правил будет представлена Главе города, а затем вынесена на утверждение Городской Думой.