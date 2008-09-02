Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки прошли в Тюмени

Важность этого документа для города трудно переоценить, принятие его положений на долгое время регламентирует строительные нормы и правила для застройщиков, проектировщиков и архитекторов, создает новое правовое поле.
Слушания прошли под председательством Первого заместителя Главы Администрации города А.В. Голоуса. Проект правил вызвал активное обсуждение со стороны заинтересованных организаций и предприятий. Серьезной доработки требуют многие положение Проекта, среди «узких» мест: создание дополнительных административных барьеров для малого и среднего бизнеса, ухудшение положения хозяйствующих субъектов, исключение возможности распоряжения ранее построенными и строящимися объектами, «размытость» термина «точечное строительство» и другие.
По результатам слушаний в помощь комиссии, осуществляющей подготовку Проекта, будет сформирована рабочая группа, которая обобщит прозвучавшие замечания и предложения. Окончательная редакция Правил будет представлена Главе города, а затем вынесена на утверждение Городской Думой.