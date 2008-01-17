Новости архитектуры: От вахтовых поселков до «дворцовых палат»

По большому счету, событиями эти «моменты» назвать нельзя только потому, что они уже стали традиционными. Это и оценка архитектурного творчества студентов ТюмГАСУ, и художественные выставки учеников мастерской Иосифа ГЕЛЬШТЕЙНА, и посвящение в ученики архитекторов учащихся 10-го архитектурного класса, который успешно действует в рамках Центра архитектурной подготовки и переподготовки ТюмГАСУ под руководством Светланы КАПЕЛЕВОЙ. Начнем по порядку…
Мы застали преподавателей кафедры архитектуры и дизайна ТюмГАСУ за ответственным занятием – архитекторы Виктор СТАНКЕВСКИЙ, Борис ЖУЧЕНКО и Владимир КРЫЛОВ оценивали курсовые работы своих студентов, параллельно выбирая «выставочные экспонаты».
Дело в том, что к традиционному моменту оценки курсовых присоединился нетрадиционный – выбор работ, достойных стать экспонатами выставки, которая пройдет в феврале 2008 года в рамках архитектурного форума.
Поставив «галочки» на избранном и выставив всем студентам 6-го курса «пятаки» за проекты вахтовых поселков, преподаватели пригласили своих учеников для оглашения оценок. К студентам обратился профессор Виктор СТАНКЕВСКИЙ. Виктор Дмитриевич отметил, что прошедший семестр был непростым в плане курсового проектирования. Проекты сложные. Не каждый успел подготовиться к просмотру – только 12 студентов презентовали себя по полной программе. Но и это – успех курса. Все курсовые проекты, демонстрирующие варианты организации северных вахтовых поселений, станут экспонатами февральской выставки. «Вы приложили максимум усилий, чтобы показать свою индивидуальность, решить задачу по-своему. Приложили творческое усилие. Все – молодцы!» - отметил работу учеников мэтр архитектуры.
Преподаватели поздравили студентов с успехом и дали старт подготовке к предстоящей выставке, а мы обратились к заведующему кафедрой архитектуры и дизайна ТюмГАСУ профессору Борису ЖУЧЕНКО с тем, чтобы он рассказал о февральском архитектурном форуме, который пройдет в стенах тюменского строительного вуза.
Незадолго до Нового года в ТюмГАСУ состоялся просмотр курсовых проектов студентов 6-го курса специальности «Архитектура». Преподаватели положительно оценили труд своих учеников, поздравили их с успехом и дали старт подготовке к предстоящей в феврале 2008 года выставке, планируемой в рамках архитектурного форума, а мы обратились к заведующему кафедрой архитектуры и дизайна ТюмГАСУ профессору Борису ЖУЧЕНКО с тем, чтобы он рассказал об этом форуме. Ведь мероприятие пройдет в стенах тюменского строительного вуза.
- Вы должны согласиться с тем, что мы недостаточно изучили историю Тюменского края, в том числе – историю архитектуры. Мало того, мы привыкли считать годы «от пришествия Ярмака». А что было до этого? Сколько на самом деле лет Тюмени? Об этом мы собираемся поговорить в феврале.
В рамках архитектурного форума пройдут «круглые столы», где мы намерены обсудить архитектуру Тюмени с ее проблемами и перспективами. На «разговорных площадках» творческая молодежь сможет пообщаться с корифеями архитектуры, а также с архитекторами нового поколения различных архитектурных школ.
Кроме того, планируется выставка, в рамках которой мы собираемся показать достижения наших студентов и выпускников Тюменского архитектурно-строительного университета. Ведь, это действительно талантливая молодежь! Их проекты (курсовые, дипломные) достойны внимания. Тюмень и другие города Тюменской области, включая северные округа, преображаются при непосредственном участии выпускников кафедры архитектуры и дизайна ТюмГАСУ…
- А кто будет представлен на выставке кроме студентов и выпускников тюменского вуза?
- Мы были свидетелями того, как преподаватели Виктор Дмитриевич Станкевский и Владимир Васильевич Крылов объявили студентам, что вся дюжина курсовых проектов по теме «Вахтовые поселки» будет представлена на этой выставке. Почему такое внимание «вахтовой» теме?
- Хочу сразу заметить, что проектирование касается не только северных поселений. Виктор Дмитриевич читает курс «Архитектура территорий пионерного освоения» в общем. То есть, это могут быть не только вахтовые поселки, но и, например, космодромы, зимовки и пр. Причем, этой актуальной темой на уровне курсового проектирования занимается только наш вуз.
Раньше тема супер-блоков была хорошо проработана на Заводе БКУ. Однако, получило развитие промышленное направление, а не гражданское. Потом все рухнуло. В настоящее время мы возвращаемся к вахтовому методу освоения территорий. Так что, и проекты по этой теме будут востребованы.
- Кто-то специально изучал потребность в инвентарных объемно-блочных зданиях на территории Тюменской области?
- Конечно. Причем, потребность эта у нас примерно такая же, что и в США применительно к освоению нефтегазового комплекса. В штатах давно эксплуатируют эту идею. Наши многое покупают у финнов и в Канаде. Но, почему бы не делать свое? В настоящее время выпускники ТюмГАСУ занялись разработкой такого рода жилья и объектов общественного назначения…
Возвращаясь к архитектурному форуму, Борис ЖУЧЕНКО сказал, что организаторами мероприятия выступили: ТюмГАСУ; Управление градостроительной политики ГУС ТО; МЮФ «Лаптев и партнеры», Всероссийский фонд поддержки культуры и спорта «Новое поколение». По результатам будет опубликован каталог выставки и тезисы выступлений, которые прозвучат в рамках архитектурного форума. Пока же, студенты оформляют планшеты со своими архитектурными шедеврами и не только на тему супер-блоков, но и по организации Конгресс-центра «Константиновский» в Стрельне. Интересные, надо сказать, проекты. Так что, доживем до февраля и узнаем имена победителей архитектурной выставки…