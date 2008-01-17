Новости архитектуры: От вахтовых поселков до «дворцовых палат»

Возвращаясь к архитектурному форуму, Борис ЖУЧЕНКО сказал, что организаторами мероприятия выступили: ТюмГАСУ; Управление градостроительной политики ГУС ТО; МЮФ «Лаптев и партнеры», Всероссийский фонд поддержки культуры и спорта «Новое поколение». По результатам будет опубликован каталог выставки и тезисы выступлений, которые прозвучат в рамках архитектурного форума. Пока же, студенты оформляют планшеты со своими архитектурными шедеврами и не только на тему супер-блоков, но и по организации Конгресс-центра «Константиновский» в Стрельне. Интересные, надо сказать, проекты. Так что, доживем до февраля и узнаем имена победителей архитектурной выставки…