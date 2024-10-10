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Тюменцы могут побороться за призы Всероссийской экологической акции «БумБатл»
10 октября, 05:44
В День эколога волонтеры тюменского водоканала очистили лес
6 июня, 05:19
Депутаты Госдумы посетили мусоросортировочный завод и экодом в Тюмени
2 мая, 05:31
2023
Собирайтесь на учёбу экологично вместе с тюменскими экодомами
В преддверии начала нового учебного года, региональный оператор ТЭО проводит мастер-классы по созданию экологичных школьных принадлежностей в тюменских экодомах.
25 августа 2023, 07:00

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