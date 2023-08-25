nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Собирайтесь на учёбу экологично вместе с тюменскими экодомами

Собирайтесь на учёбу экологично вместе с тюменскими экодомами

25 августа 2023, 07:00
В преддверии начала нового учебного года, региональный оператор ТЭО проводит мастер-классы по созданию экологичных школьных принадлежностей в тюменских экодомах.

На эти мероприятия приглашаются школьники и студенты, где они смогут сами изготовить уникальные пеналы и обложки из вторсырья.

На мастер-классах участники будут использовать баннеры для создания стильных пеналов, а из плёнок и пакетов будут делать обложки для тетрадей и учебников.

Использование баннеров для изготовления пеналов является не только модным аксессуаром, но и прекрасной экологической инициативой. Они, как правило, изготавливаются из ткани ПВХ с использованием чернил, что делает их переработку сложной или даже невозможной. Однако, устойчивый и непроницаемый материал, способный выдерживать большие перепады температур, может быть превращен в новые функциональные изделия.

Мастер-классы по созданию пеналов проводятся каждую неделю в экодоме «Гудвин». Максимальное количество участников на одном мастер-классе ограничено тремя человеками. Чтобы записаться, можно воспользоваться специальной ссылкой.

Также, не менее захватывающие мастер-классы проводятся по изготовлению обложек для книг и тетрадей. Они проходят каждую неделю в экодомах «Гудвин» и «Сити Молл» и рассчитаны на двух участников. На этих мастер-классах участники будут создавать красивые аппликации и рисунки из пластиковых пакетов, а затем «запекать» их с помощью термопресса. Все активности в экодомах абсолютно бесплатны для посетителей.

Напомним, что в пункты приема вторсырья можно сдать различные виды отходов, включая стекло, бумагу, картон, пластиковые бутылки, флаконы от бытовой химии и многое другое. Полный список принимаемого вторсырья доступен по специальной ссылке.

#Школьники#Экология#Мастер-классы#Экологиябудущего#Алексей Каримов#Вторсырье
Подпишитесь
Сибирское эхо тверской катастрофы: как смерть Пригожина повлияет на жизнь в Тюмени?
Сегодня, 01:01
Тюменец втайне от мамы уехал на СВО, его уже месяц ищут родные
Вчера, 12:28
В Тюмени закрывается известный «максимовский» ресторан
Вчера, 06:02
В Тюмени владелица пункта Wildberries прокляла свою сотрудницу
Вчера, 08:11
Психолог назвала тюменцам ТОП-3 тем, которые никогда не стоит обсуждать с друзьями
Вчера, 09:08
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 25 августа
Сегодня, 02:20