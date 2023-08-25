Собирайтесь на учёбу экологично вместе с тюменскими экодомами

Также, не менее захватывающие мастер-классы проводятся по изготовлению обложек для книг и тетрадей. Они проходят каждую неделю в экодомах «Гудвин» и «Сити Молл» и рассчитаны на двух участников. На этих мастер-классах участники будут создавать красивые аппликации и рисунки из пластиковых пакетов, а затем «запекать» их с помощью термопресса. Все активности в экодомах абсолютно бесплатны для посетителей.