Собирайтесь на учёбу экологично вместе с тюменскими экодомами

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На эти мероприятия приглашаются школьники и студенты, где они смогут сами изготовить уникальные пеналы и обложки из вторсырья.
На мастер-классах участники будут использовать баннеры для создания стильных пеналов, а из плёнок и пакетов будут делать обложки для тетрадей и учебников.
Использование баннеров для изготовления пеналов является не только модным аксессуаром, но и прекрасной экологической инициативой. Они, как правило, изготавливаются из ткани ПВХ с использованием чернил, что делает их переработку сложной или даже невозможной. Однако, устойчивый и непроницаемый материал, способный выдерживать большие перепады температур, может быть превращен в новые функциональные изделия.
Мастер-классы по созданию пеналов проводятся каждую неделю в экодоме «Гудвин». Максимальное количество участников на одном мастер-классе ограничено тремя человеками. Чтобы записаться, можно воспользоваться специальной ссылкой.
Также, не менее захватывающие мастер-классы проводятся по изготовлению обложек для книг и тетрадей. Они проходят каждую неделю в экодомах «Гудвин» и «Сити Молл» и рассчитаны на двух участников. На этих мастер-классах участники будут создавать красивые аппликации и рисунки из пластиковых пакетов, а затем «запекать» их с помощью термопресса. Все активности в экодомах абсолютно бесплатны для посетителей.
Напомним, что в пункты приема вторсырья можно сдать различные виды отходов, включая стекло, бумагу, картон, пластиковые бутылки, флаконы от бытовой химии и многое другое. Полный список принимаемого вторсырья доступен по специальной ссылке.