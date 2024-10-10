Тюменцы могут побороться за призы Всероссийской экологической акции «БумБатл»

Posted 10 октября, 05:44
Published 10 октября, 05:44
Modified 10 октября, 05:46
Updated 10 октября, 05:46
В этом году массовый сбор макулатуры стартовал 23 сентября и продлится до 15 ноября. Уже по традиции партнером федеральной экологической акции выступил тюменский просветительский проект «Экодом».
Побороться за лучший результат можно персонально, вместе с коллегами, классом и даже семьей — в Год семьи в России для этого появилась отдельная номинация. Коллективный зачет проведут также среди детских садов, школ, колледжей, вузов, представителей производственных предприятий, бизнеса и общественных организаций.
Сдать бумагу, картон и зафиксировать свой результат участники могут в тюменских экодомах «Гудвин», «Центральный», «Сити Молл», «Кристалл», и в экоцентре «Ишим». Часы работы площадок: со вторника по субботу с 10:00 до 19:00 часов. Тобольский экодом «Спортивный» отличается от других мультицентров просветительского проекта, но у горожан тоже будет возможность принять участие в акции.
В субботу, 9 ноября 2024 года, специально для участников акции «БумБатл» в Тобольск приедет фургончик экоответственного кота КоТЭО. Для удобства жителей города приём макулатуры и регистрация результатов будут организованы с 12 до 16 часов на парковке у Центра спортивной гимнастики, в котором расположен экодом, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Для того, чтобы присоединиться к акции «БумБатл», необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. Коллективные заявки на участие принимаются с 23 сентября по 10 ноября, индивидуальные — с 23 сентября по 15 ноября. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, после чего отнести туда бумагу и картон.
БумБатл» с каждым годом вовлекает все больше людей в экологическую культуру и повышает уровень экологической осознанности. За четыре года участники акции собрали более 161 тысячи тонн макулатуры. Учитывая, что 1 тонна макулатуры спасает от вырубки 17 взрослых деревьев, за время проведения акции спасено почти 3 миллиона деревьев. Это значимый вклад в экологию нашей страны. Кроме того, «БумБатл» — это отличная возможность сделать раздельный сбор отходов полезной привычкой для всей семьи, — пояснила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, призвав россиян принять участие в «бумажной битве».
Отметим, Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» пятый год подряд проходит в поддержку национального проекта «Экология» при участии Минприроды России. С 2023 года соорганизатором проекта выступает Всероссийское общественное экологическое движение «Экосистема». За все время проведения «БумБатла» в нем приняли участие более 5,9 миллионов человек, которые собрали более 161 тыс. тонн макулатуры.
Кроме того, в прошлом году к всероссийской акции «БумБатл» впервые присоединился тюменский просветительский проект «Экодом», выступив официальной площадкой для приёма макулатуры в рамках акции. Возможность сдать вторичное сырьё в экодома и побороться за победу в акции была у жителей областного центра. В этом году она также будет у жителей Тобольска (в указанную дату) и Ишима.