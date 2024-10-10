Тюменцы могут побороться за призы Всероссийской экологической акции «БумБатл»

Кроме того, в прошлом году к всероссийской акции «БумБатл» впервые присоединился тюменский просветительский проект «Экодом», выступив официальной площадкой для приёма макулатуры в рамках акции. Возможность сдать вторичное сырьё в экодома и побороться за победу в акции была у жителей областного центра. В этом году она также будет у жителей Тобольска (в указанную дату) и Ишима.