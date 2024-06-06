В День эколога волонтеры тюменского водоканала очистили лес

Таких, как Елена, в тюменском водоканале немало. Только в этом году добровольцы предприятия убрали берега двух озер, собрали сотни кубометров мусора с улиц города и поселков района, очистили лесную полосу, а сейчас ухаживают за сеянцами дубов, чтобы осенью высадить их в природу, собирают вторсырье.