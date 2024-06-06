В День эколога волонтеры тюменского водоканала очистили лес

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Эколог — не только моя профессия, но и образ жизни, поэтому я не могла пропустить такую акцию. Мне с детства нравится цитата из «Маленького принца» Экзюпери: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету», — говорит эколог «Росводоканал Тюмень» Елена Химич.
Таких, как Елена, в тюменском водоканале немало. Только в этом году добровольцы предприятия убрали берега двух озер, собрали сотни кубометров мусора с улиц города и поселков района, очистили лесную полосу, а сейчас ухаживают за сеянцами дубов, чтобы осенью высадить их в природу, собирают вторсырье.
Мы поддерживаем все экологические инициативы наших сотрудников. Каждое, даже самое маленькое дело, не проходит бесследно для нашей экосистемы. Наша природа нуждается в особом внимании, поэтому при выборе технологий первоочередное внимание мы уделяем экологическим аспектам, — говорит генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Эксперты, которые два года проводили мониторинг работы тюменских очистных сооружений канализации, рекомендовали использовать проект «Росводоканал Тюмень» в других водоканалах. На достигнутом тюменцы не останавливаются. Готовятся вести блок биологической очистки, который позволит еще повысить качество очистки стоков и производительность сооружений с 220 до 260 тыс. м3 в сутки.