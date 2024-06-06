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В День эколога волонтеры тюменского водоканала очистили лес

В День эколога волонтеры тюменского водоканала очистили лес

6 июня 2024, 05:19
Фото: «Росводоканал Тюмень»
Волонтеры «Росводоканал Тюмень» во Всемирный день охраны окружающей среды провели благотворительную акцию. Вместе с добровольцами из других организаций они очистили лесополосу в районе улиц Малышева — Бирюзова.
Эколог — не только моя профессия, но и образ жизни, поэтому я не могла пропустить такую акцию. Мне с детства нравится цитата из «Маленького принца» Экзюпери: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету», — говорит эколог «Росводоканал Тюмень» Елена Химич.

Таких, как Елена, в тюменском водоканале немало. Только в этом году добровольцы предприятия убрали берега двух озер, собрали сотни кубометров мусора с улиц города и поселков района, очистили лесную полосу, а сейчас ухаживают за сеянцами дубов, чтобы осенью высадить их в природу, собирают вторсырье.

Мы поддерживаем все экологические инициативы наших сотрудников. Каждое, даже самое маленькое дело, не проходит бесследно для нашей экосистемы. Наша природа нуждается в особом внимании, поэтому при выборе технологий первоочередное внимание мы уделяем экологическим аспектам, — говорит генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

Эксперты, которые два года проводили мониторинг работы тюменских очистных сооружений канализации, рекомендовали использовать проект «Росводоканал Тюмень» в других водоканалах. На достигнутом тюменцы не останавливаются. Готовятся вести блок биологической очистки, который позволит еще повысить качество очистки стоков и производительность сооружений с 220 до 260 тыс. м3 в сутки.

#Технологии#Тюмень#Тюменская область#Улицы#Волонтеры#Экология#Генеральный директор#Росводоканал#Природа#Водоканал#Мусор#Поселки#Мониторинг#Озера#Вторсырье
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