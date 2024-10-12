Ухудшение погодных условий

Погода . 14 ноября в Тюмени ожидают неблагоприятные погодные условия

Синоптики предупредили о том, что завтра в Тюмени могут возникнуть неблагоприятные погодные условия. Из-за отложения мокрого снега могут происходить аварии на электросетях, ДТП, сообщили в администрации областной столицы.