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Ухудшение погодных условий

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2024
На тюменской трассе ограничили движение. Что произошло?
12 октября, 06:51
В Рощино массово задержаны рейсы из-за тумана
7 августа, 03:35
2023
В тюменском Рощино массовая задержка авиарейсов
В тюменском Рощино задержан вылет четырех авиарейсов в Сургут, Москву, Белоярский и Нягань. Отправка самолетов состоится с опозданием от 2,5 до 12,5 часов.
26 декабря 2023, 06:06
На Тюмень обрушится непогода: 3 декабря город накроет сильнейший снегопад и ураган
В воскресенье, 3 декабря, в Тюмени ожидаются неблагоприятные погодные условия — сильные снегопады, метель и штормовой ветер. На дорогах возможны снежные заносы.
1 декабря 2023, 09:29
2022
Погода. 14 ноября в Тюмени ожидают неблагоприятные погодные условия
Синоптики предупредили о том, что завтра в Тюмени могут возникнуть неблагоприятные погодные условия. Из-за отложения мокрого снега могут происходить аварии на электросетях, ДТП, сообщили в администрации областной столицы.
13 ноября 2022, 13:22

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