14 ноября в Тюмени ожидают неблагоприятные погодные условия

Опасность состоит в том, что мокрый снег может налипать на провода и другие поверхности, а при положительных температурах сползать с них. 14 ноября прогнозируются осадки в виде снега и дождя.
Температура ночью опустится до 0…-2 градусов, а днем она будет держаться на отметке в 0 градусов. Синоптики обещают восточный ветер 7-12 метров в секунду.
Непогода может стать причиной возникновения аварий на электросетях — повреждения, обрыва линии связи и электропередачи, а также дорожно-транспортных происшествий.
В горадминистрации напомнили, что все ответственные службы должны организовать превентивные мероприятия по предупреждению происшествий. Работники и спецтехника должны быть готовы к ликвидации аварий.
Ранее «Наш Город» передавал прогноз погоды на эту зиму. В декабре температура воздуха составит -9…-17 градусов, в январе -12 градусов днем и -22 градуса ночью. Аналогичная погода прогнозируется и на февраль.