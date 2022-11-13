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14 ноября в Тюмени ожидают неблагоприятные погодные условия

13 ноября 13:22
Фото: 1MI

14 ноября в Тюмени прогнозируют отложение мокрого снега

Синоптики предупредили о том, что завтра в Тюмени могут возникнуть неблагоприятные погодные условия. Из-за отложения мокрого снега могут происходить аварии на электросетях, ДТП, сообщили в администрации областной столицы.
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Снег

Опасность состоит в том, что мокрый снег может налипать на провода и другие поверхности, а при положительных температурах сползать с них. 14 ноября прогнозируются осадки в виде снега и дождя.

Температура ночью опустится до 0…-2 градусов, а днем она будет держаться на отметке в 0 градусов. Синоптики обещают восточный ветер 7-12 метров в секунду.

Непогода может стать причиной возникновения аварий на электросетях — повреждения, обрыва линии связи и электропередачи, а также дорожно-транспортных происшествий.

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В горадминистрации напомнили, что все ответственные службы должны организовать превентивные мероприятия по предупреждению происшествий. Работники и спецтехника должны быть готовы к ликвидации аварий.

Ранее «Наш Город» передавал прогноз погоды на эту зиму. В декабре температура воздуха составит -9…-17 градусов, в январе -12 градусов днем и -22 градуса ночью. Аналогичная погода прогнозируется и на февраль.

#Анна Доронина#Общество#Снег#Тюменская область#Погода#Погодные условия#Ухудшение погодных условий#Температура
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