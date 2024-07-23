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Сладости

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Июль
На рынке в Тюмени продают шоколадные конфеты за 5500 рублей
Одна такая конфета будет стоить примерно 80 рублей. Выяснилось, что это вовсе не опечатка: в фирменных магазинах они стоят не сильно дешевле.
23 июля, 09:31
Любимая всей страной: как тюменская сгущенка побывала в космосе?
В Тюменской области есть бренды, о которых знает почти каждый житель страны. В их числе и первая в России сгущенка.
4 июля, 09:42
Январь
«Начни год сладко!»: 5 простых и вкусных новогодних десертов от тюменского кондитера
3 января, 01:00
Ноябрь 2023
«Почти без сна»: как тюменские кондитеры создавали торты-победители конкурса в Москве
27 ноября 2023, 12:16

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