«Почти без сна»: как тюменские кондитеры создавали торты-победители конкурса в Москве

Торт создавался в Тюмени. Его высота — больше полуметра, диаметр — около 45 сантиметров. Сама конструкция — достаточно хрупкая. И хотя опыт в транспортировке подобных грузов у Светланы и коллег есть, за конкурсную работу все равно было достаточно страшно. Вместе с еще несколькими тортами «рыба мечты» заняла целую полку в купе поезда.