«Почти без сна»: как тюменские кондитеры создавали торты-победители конкурса в Москве

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
«Рыба моей мечты» — так свою работу назвала кондитер с 15-летним стажем Светлана Журавец. Рассказывает, подсказку подала сама жизнь. На фоне в процессе изготовления торта было включено радио, по которому заиграла одноименная песня группы «Ленинград». Так рыба и стала «рыбой мечты».
Торт создавался в Тюмени. Его высота — больше полуметра, диаметр — около 45 сантиметров. Сама конструкция — достаточно хрупкая. И хотя опыт в транспортировке подобных грузов у Светланы и коллег есть, за конкурсную работу все равно было достаточно страшно. Вместе с еще несколькими тортами «рыба мечты» заняла целую полку в купе поезда.
— Мы приехали в Москву на поезде, самолетом это было бы сделать нереально. В поезде выкупили два купе и ставили коробки на отдельные полки, — рассказала «Нашему городу» кондитер Светлана Журавец.
Вариантов, что именно сделать на конкурс, было достаточно много, рассказывает Светлана. Остановилась на, казалось бы, обычной рыбе. Но сразу решила, должно казаться, что водная обитательница движется. Это, считает Светлана, удалось сделать. Самым сложным было проработать хвост и плавники, покрасить их аэрографом.
Верхняя часть торта, кстати, съедобная. Рыба полностью покрыта мастикой, глаза сделаны из карамели. Внизу, на подставке — ракушки и водоросли из зефира и все той же мастики.
— Внутри можно сделать торт, но на выставку конечно внутри был муляж. 3 дня работа стояла в тепле и 2 дня ехала в поезде. Ни один торт такого не выдержит, — призналась Светлана Журавец.
А вот работа Екатерины Андрияновой, также взявшей «золото» международной выставки, полностью съедобна. В составе её скульптурного торта «Плыву по мечтам» — мастика, пластичный шоколад, карамель, воздушный рис и маршмеллоу и другие ингредиенты.
— Работу готовила около месяца. Это Риф с ракушками, кораллами. Хотелось воплотить что-то сказочное, нежное в морском стиле, — поделилась Екатерина Андриянова с нашим изданием.
Морская тематика, кстати, одно из условий участия в выставке-конкурсе. Об этом говорит даже её название — «Престиж-Царство Посейдона». Всего в нем приняли участие 6 тюменских кондитеров. И увезли два «золота», «серебро» и две «бронзы».
На каждое из изделий ушло как минимум несколько недель упорных трудов. Последние две недели, признаются кондитеры, и вовсе прошли практически без сна. Екатерина Андриянова и Светлана Журавец занимались параллельно и заказами клиентов в собственной студии, и работами на конкурс.
А вот обратно в Тюмень «золотые» торты не вернулись. Работу Светланы Журавец забрал московский кондитерский магазин — его представители планируют создать целую выставку с уникальными экземплярами кондитерского дела. А торт Екатерины Андрияновой уехал с выставки с сотрудниками самого знаменитого в России бренда для кондитеров.
Каждый такой торт, кстати, уточняют кондитеры, реально повторить и на заказ. 3D-торты сейчас среди тюменцев пользуются большой популярность. Особенно, если его заказывают в качестве подарка. Человек, получая такой кондитерский шедевр, испытывает бурю эмоций.
— Такие торты производят вау-эффект и для гостей. Но стоить они дешево, конечно не могут. Так как на них уходит не один день. Это же не просто круглый торт. Прорабатывается полностью конструкция, изготавливается, производятся точные расчеты, чтобы всё выдержало и доехало до места, — делится опытом Светлана Журавец.
Делятся кондитеры и последними работами, сделанными на заказ, перед выставкой. Признаются, самое приятное — получать положительные отзывы и восторженные комментарии. Это именно то, ради чего хочется работать и дальше.
Кстати, кондитеры также отмечают, что после Нового года планируют открыть в Тюмени небольшой бутик, в котором можно будет приобрести готовые тортики и сладости.
Ранее «Наш город» писал о том, что в международном детском центре «Артек» объявили имена победителей всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 8 — 10-х классов. В торжественной церемонии награждения победителей и призёров конкурса участвовал первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.