Любимая всей страной: как тюменская сгущенка побывала в космосе?

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
Производство ситниковской сгущенки было запущено в Омутинском районе в 1932 году. В ночь на 1 марта смена, возглавляемая московским специалистом, провела первую варку сгущенного молока по технологии, позаимствованной у США. Первые месяцы всю продукцию отправляли в Москву.
К 1974 году завод достиг выпуска 23 миллионов банок в год. В эти же годы появился спецзаказ — сгущенку начали производить для космонавтов, пограничников и подводников. Тогда тюменское лакомство ела вся страна.
Еще вкуснее сгущенка становилась после домашней обработки. Невскрытую банку несколько часов варили в кипятке, но это было достаточно хлопотно — воду нужно было постоянно подливать. Если воду не долить вовремя, банка могла взорваться, а сгущенка — забрызгать стены и потолки. В магазинах заводская «варенка» появилась уже в постсоветское время.
С 2010 года Ситниковский молочный комбинат входит в холдинг «Золотые луга». Выпуск сгущенки прекратили, так как конкуренты предлагали более дешевый, но не всегда качественных продукт, пишет «Вслух.ру».
Ранее «Наш город» писал, что в меню тюменских школьников введут сублимированные продукты местного производства. Такие продукты выпускают на территории Технопарка «Боровский» с лета 2023 года.