Любимая всей страной: как тюменская сгущенка побывала в космосе?

Еще вкуснее сгущенка становилась после домашней обработки. Невскрытую банку несколько часов варили в кипятке, но это было достаточно хлопотно — воду нужно было постоянно подливать. Если воду не долить вовремя, банка могла взорваться, а сгущенка — забрызгать стены и потолки. В магазинах заводская «варенка» появилась уже в постсоветское время.