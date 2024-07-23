На рынке в Тюмени продают шоколадные конфеты за 5500 рублей

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
На Михайловском рынке в Тюмени продают конфеты «Гагарин», килограмм которых стоит 5500 рублей. Одна такая конфета стоит как полноценная плитка шоколада — около 80 рублей.
Эти конфеты производят на фабрике имени Крупской в Санкт-Петербурге и, судя из того, что указано на сайте производителя, данная цена — вовсе не опечатка. В фирменных магазинах конфеты «Гагарин» стоят 4861 рубль за килограмм, а их состав по-настоящему дорогой: темный шоколад, цедра испанского апельсина, экстракт мадагаскарской ванили и французский ликер Cointreau.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени начали продавать свежую малину. За стакан придется заплатить 300 рублей.