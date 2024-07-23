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Published Сегодня, 09:31

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Updated Сегодня, 09:33

На рынке в Тюмени продают шоколадные конфеты за 5500 рублей

На рынке в Тюмени продают шоколадные конфеты за 5500 рублей

23 июля 2024, 09:31
Фото: 1MI
Одна такая конфета будет стоить примерно 80 рублей. Выяснилось, что это вовсе не опечатка: в фирменных магазинах они стоят не сильно дешевле.

На Михайловском рынке в Тюмени продают конфеты «Гагарин», килограмм которых стоит 5500 рублей. Одна такая конфета стоит как полноценная плитка шоколада — около 80 рублей.

Фото: rynok72.ru

Эти конфеты производят на фабрике имени Крупской в Санкт-Петербурге и, судя из того, что указано на сайте производителя, данная цена — вовсе не опечатка. В фирменных магазинах конфеты «Гагарин» стоят 4861 рубль за килограмм, а их состав по-настоящему дорогой: темный шоколад, цедра испанского апельсина, экстракт мадагаскарской ванили и французский ликер Cointreau.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени начали продавать свежую малину. За стакан придется заплатить 300 рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Цены#Конфеты#Рынок#Сладости
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