«Начни год сладко!»: 5 простых и вкусных новогодних десертов от тюменского кондитера

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По мнению кондитера Ирины Васиной во время каникул все должно готовится быстро и просто, чтобы не приходилось по полдня стоять у плиты и закупать для блюда кучу странных продуктов.
«Поэтому я выбрала 5 простых, но очень вкусных десертов, приготовить которые сможет каждый. И первый из них — это трендовые фрукты в стекле», — говорит кондитер.
Для приготовления десерта подойдут даже слегка заветренные фрукты, оставшиеся с новогоднего стол. В ход может пойти все — мандарины, яблоки, бананы, виноград… Главное взят небольшие кусочки выбранного фрукта и насадить их на толстую и длинную деревянную палочку.
«Подойдут даже палочки от суши!», — делится секретом Васина.
Для «стекла», которым будет карамель, необходимо в кастрюле довести до кипения 200 граммов сахара и 70 миллилитров воды. Температура готового сиропа должна быть около 140 градусов.
«10 минут варки хватит, после этого поставьте сироп на медленный огонь и подготовьте миску с водой и льдом», — говорит кондитер.
Окунайте фрукты на палочке в получившуюся карамель, а потом помещайте их в ледяную воду, сахарный сироп должен мгновенно схватиться и покрыть фрукт твердой сахарной оболочкой.
«Это очень вкусно, особенно такой десерт оценят дети, которым сложно скормить фрукты в чистом виде, я, как мама, это точно знаю. А так точно все расхватают, я даже как-то думала сельдерей так подать, но еще не пробовала», — смеется Васина.
Для следующего десерта вам понадобятся: мука — 200 граммов, сахар — 100 граммов, сливочное масло — 100 граммов, яйцо — 1 штука, мед — 3 чайные ложки, сушеный имбирь — 2 чайные ложки. При желании также можно добавить гвоздику, кардамон или корицу.
«Имбирное печенье — это потрясающая классика. Я всем рекомендую попробовать приготовить его всей семьей, это весело и очень сближает», — говорит кондитер Васина.
Смешайте все ингредиенты и тщательно перемешайте, у вас должна получиться консистенция густого теста. Оставьте его на 30-50 минут настояться и можете начинать лепить печеньки любой формы и размера!
«Если у вас есть формочки — здорово, если нет, то тоже круто, есть шанс проявить фантазию. Вы также можете взять разноцветную глазурь и украсить ваши печеньки», — советует девушка.
Выпекайте имбирное печенье в духовке при температуре 180 градусов в течение 5-7 минут, и все готово!
По мнению кондитера, это блюдо отлично подойдет для вечерних посиделок с какао. А для его приготовления вам необходимы: мука — 200 граммов, сахар — 130 граммов, сливочное масло — 100 граммов, яйцо — 2 штуки, а также любые орехи и сухофрукты в желаемом количестве.
«Можно также добавить цукаты или мармелад, проявите фантазию и ориентируйтесь на ваши предпочтения», — рекомендует кондитер Васина.
Также все ингредиенты рекомендуется смешать в миске и выложить в форму для запекания. Выпейте кекс 50 минут при температуре в 180 градусов!
Для этого функционального десерта вам понадобится: яйцо — 2 штуки (нужен только белок), сливочное масло — 60 граммов, сахарная пудра — 150 граммов, мука — 100 граммов, корица — 1 щепотка (по желанию).
«И, конечно, послания, которые вы напишете на бумажках и свернете, чтобы ваши гости и дегустаторы печенья получили приятное наставление в праздничный день!», — говорит кондитер.
Соедините все ингредиенты в миске, но сливочное масло лучше добавлять в растопленном виде. Перемешайте все ложкой и оставьте на 5 минут. Затем раскатайте тесто в небольшие круглые лепешки и отправьте их в духовку, разогретую до 180 градусов на 3-5 минут. После этого нужно действовать быстро, печенье нужно свернуть, как пельмень, положив внутрь предсказание. И вот, ваше печенье готово!
«Этот рецепт передается в семьях из поколения в поколение и всегда пользуется спросом у домочадцев. А готовится очень быстро и просто!», — говорит Васина.
Для этого блюда, пришедшего еще из СССР, вам понадобятся: печенье — 500 граммов, сливочное масло — 200 граммов, сгущенка — 400 граммов и какао — 2 столовые ложки.
Печенье необходимо измельчить, но не в порошок, а до мелких кусочков. К печенью добавьте подтопленное сливочное масло и остальные ингредиенты. Полученную смесь скатайте в лист пергамента в форму колбаски и отправьте в морозилку.
Через час ваше блюдо будет готово и его можно будет нарезать и подавать к столу!