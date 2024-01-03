«Начни год сладко!»: 5 простых и вкусных новогодних десертов от тюменского кондитера

Соедините все ингредиенты в миске, но сливочное масло лучше добавлять в растопленном виде. Перемешайте все ложкой и оставьте на 5 минут. Затем раскатайте тесто в небольшие круглые лепешки и отправьте их в духовку, разогретую до 180 градусов на 3-5 минут. После этого нужно действовать быстро, печенье нужно свернуть, как пельмень, положив внутрь предсказание. И вот, ваше печенье готово!