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Анастасия Миронова
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Июль
Увидела как мать ударила детей. Позвонила в полицию. А вы бы как поступили?
23 июля, 14:09
Февраль
Писательница Анастасия Миронова ответила Зеленскому: Мудохайтесь сами
25 февраля, 19:39
Миллион русских с паспортами лучше миллиона рабочих из Азии
20 февраля, 03:07
Долгие заходы, выезды в раскоряку: что-то мне не нравятся птенцы Тутберидзе
15 февраля, 23:05
Январь
Что наши десантники делают в Казахстане?
8 января, 18:31