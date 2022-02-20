Миллион русских с паспортами лучше миллиона рабочих из Азии

Потом я узнала детали и прямо изумилась. Оказалось, что эта семья приехала с Донбасса. И в поселке появилась инициативная группа, которая помогала ей устроиться. Люди в нее вошли разные: от местных жителей до петербургских дачников. Все они хотели семье помочь. Им скинулись на первое время на быт и даже помогли приобрести дом в нашем поселке! Что за дом они купили, я не видела, но дешевле нескольких сот тысяч тут у нас даже развалюху не приобрести, так что скинулись односельчане серьезно.