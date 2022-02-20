Миллион русских с паспортами лучше миллиона рабочих из Азии

Какое-то у меня неоднозначное отношение к идее принять столько беженцев. Уж не знаю, где их теперь разместят, да еще в Ростовской области. И куда их девать, если они решат остаться? С одной стороны, вроде, и жаль их, да и паспортов им российских надавали. С другой - куда их столько? И кто за это будет платить?
Ну и я, конечно, хотела бы, чтобы беженцев без российского гражданства к нам не впускали. Зачем? У них было восемь лет определиться, они к России отношения иметь не хотели. Думаю, будет справедливым, если искать убежища от украинской армии они будут на Украине.
Русские и с российскими паспортами - еще куда ни шло. Чтобы они сюда приехали и могли сразу работать. По идее, они будут иметь такие же права, как у нас, их меньше сядет на шею родной нашей Федерации. А люди без российского гражданства будут годами тут болтаться и жить непонятно на что. Ну и, если уж откровенно, то мне идея приезда миллиона русских с гражданством куда милее приглашения миллиона азиатских рабочих.
Я отлично помню, как в России уже были беженцы с Донбасса. Конкретно у нас в поселке появлялась такая семья с украинским гражданством.
Когда-то я отправилась в магазин и увидела, что на центральной площади сидит и торгует молоком и творогом женщина средних лет. У нас тогда еще не было коз, а фермер, у которого мы брали творог и сливки, жил далеко. Я решила выяснить, что это за женщина и стоит ли покупать у нее продукты. Мало ли?
В крупных поселках даже аферисты встречаются, у которых и коровы нет, а они перепродают копеечный белорусский фальсификат. В общем, я стала наводить справки и с удивлением услышала, что покупать у этой Натальи продукты мне не советуют. Как-то, знаете, односельчане деликатно и без подробностей, но очень ясно давали мне понять, что c санитарией там проблемы.
Потом я узнала детали и прямо изумилась. Оказалось, что эта семья приехала с Донбасса. И в поселке появилась инициативная группа, которая помогала ей устроиться. Люди в нее вошли разные: от местных жителей до петербургских дачников. Все они хотели семье помочь. Им скинулись на первое время на быт и даже помогли приобрести дом в нашем поселке! Что за дом они купили, я не видела, но дешевле нескольких сот тысяч тут у нас даже развалюху не приобрести, так что скинулись односельчане серьезно.
В итоге что-то не получилось у этой семьи здесь развести хозяйство. Корову держали так, что местные жители молоко и творог покупать не стали, хотя конкурентов тут на четыре селения - еще двое, всего две коровы было тогда на округу и за молоком стояли очереди. Ну и, вообще, как-то не очень эту семью полюбили. А семья была чрезвычайно обижена, что ее не готовы и дальше содержать. Хотя, вроде бы, адресно ее из Донецка конкретно сюда никто не приглашал.
Муж той Натальи довольно быстро решил уехать, то ли на Донбасс вернулся, то ли на Украину отправился на заработки, хотя какие уж там могут быть работы? Туда-сюда ездил, а в это время как-то медленно от них отвернулись, насколько я поняла, те, кто помогал. И о помощи жалели.
Где те беженцы сейчас, я даже не знаю, но у магазина я их сто лет не видела.Таких историй по России полно. От частных случаев, когда село принимало подобную конкретную семью, до попыток разместить целую группу.
В Тюмени мои реальные знакомые имели такой печальный опыт: беженцев решили разместить на турбазе. Между прочим, хорошей. А потом начались проблемы: работать там, где есть возможность, почти никто не хотел, требовали себе хорошее жилье, с ремонтом, техникой и в собственность! Ну и как-то тоже разбежались все энтузиасты-помогальщики.
Один даже написал мне "Чтобы я еще раз взялся кому-то помочь? Уверена, что Кремль отлично мониторил изменение общественного мнения относительно беженцев, поэтому мужчин больше не принимают. Ну, их, типа, не выпускают, но, думаю, их не принимают.
Все видели этих здоровых мужиков, которые требовали пособий и сразу трехкомнатную квартиру с мебелью.В общем, ждем с замиранием сердца, что там еще придумают.