Долгие заходы, выезды в раскоряку: что-то мне не нравятся птенцы Тутберидзе

Ну посмотрела я фигурное катание. Прыжковые наши фигуристки мне не очень нравятся. Они некрасиво катаются. Валиева, конечно, самая тоненькая и грациозная, за счет худобы кажется, что все ее арки и шпагаты лучше. Да и ребенок гибче.
Прыгает она, пожалуй, чуть элегантней наших других, но красоты прыжка нет.
На всех трех выступлениях наших топовых спортсменок сегодня я видела только один красивый прыжок — у Валиевой, второй по счету. Каскады у всех них какие-то несуразные, они разгруппировываются, теряются. Выкаты из прыжков почти всегда — такие же. И странно, что они засчитываются как «без помарок».
А еще у них долгие заходы на прыжки. Это не первый год бросается в глаза. Они как будто все забывают и выбирают момент, оценивают пространство, оглядываются. Вот Анна Щербакова. При каскаде разлетелись руки. При смене ноги при вращении какая-то заминка, во время вращения с поднятой ногой она опорную до конца не разгибает.
Трусова в пространстве чувствует себя уверенней, у нее нет лишних движений, метаний, но вращается тоже на согнутой ноге, долго заходит на прыжки, каскад «грязный».
Куда больше мне понравилось катание Каори Сакамото. Я еще помню фигуристок, которые не замедлялись для прыжка и красиво выкатывались. Вот она очень все красиво делает. Конечно, японка в ее 21 год кажется громилой на фоне наших малышей, хотя она наверняка худее 99% женщин на Земле. Конечно, дети гибче, у них лучше шпагаты, они кажутся тоненькими и невесомыми. Но они скоро вырастут.
Кстати, кто мне тут на днях писал про Трусову? Мол, вот Трусовой 17 лет, а она прыгает. Ок, мы посмотрели, как она прыгает. И Щербакова тоже прыгает некрасиво уже. После 18 лет их попросят со льда, как других.
Я против такого катания. Прыгали б еще красиво, а то прыжки в раскоряку, и все орут, что нам зажимают медали. Та же Туктамышева отлично заходит на прыжок и элегантно выезжает. Но оказалась стара для Олимпиады. 25 лет — чего уж, считай, что бабушка.
Короче, не впечатляет физкультурщина. Ровно то же впечатление, что от наших гимнасток. И когда у нас все возмущались проигрышем Авериной, я предположила, что судьям, может, тоже надоела однотипная физкультурщина?
Израильтянка хоть и уронила ленту, но была интересней. Не зря Тутберидзе и Винер ставят в один ряд: тоже выпускает однотипных спортсменок.
А еще, знаете, что скажу? Чего вы заладили, американцы да американцы? Завидуют они нам. Во-первых, американцы про нас вообще мало думают. Во-вторых, их близко с призовыми местами нет, сдались мы им? Что за глупость списывать все на завистливых американцев? Может, тренд нашего фигурного катания привел к тупику? Пятерные прыжки не освоят, а остальное утратят. Ну или будут пять раз вертеться, но — на карачках. Потому что и сейчас прыгают не очень уверенно…
Все детство и юность я смотрела фигурное катание. Но давно перестала, потому что сначала было некогда, а теперь — неинтересно.
*** Ну давайте, скажите, что и мне американцы заказали пост? Спят и видят, какой бы еще домохозяйке в России денег дать, чтобы она про фигурное катание написала. Совсем уже раздраконили себя, и с той, и с другой стороны безумцы, одним везде рука Кремля мерещится, другим — Госдепа… А просто внимательно посмотреть, как ваши «звезды» между прыжками на ногах не держатся, не пытались?