Долгие заходы, выезды в раскоряку: что-то мне не нравятся птенцы Тутберидзе

А еще, знаете, что скажу? Чего вы заладили, американцы да американцы? Завидуют они нам. Во-первых, американцы про нас вообще мало думают. Во-вторых, их близко с призовыми местами нет, сдались мы им? Что за глупость списывать все на завистливых американцев? Может, тренд нашего фигурного катания привел к тупику? Пятерные прыжки не освоят, а остальное утратят. Ну или будут пять раз вертеться, но — на карачках. Потому что и сейчас прыгают не очень уверенно…