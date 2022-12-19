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Врач тюменца, больного СМА, продвигает интересы фармгигантов

Сегодня, 05:54
Фото: nashgorod.ru

В Тюменской области врач наживается на больном СМА

История тюменца Руслана Колесникова с диагнозом «Спинальная мышечная атрофия», которому суд отказал в назначении бесплатного препарата «Спинраза» вызвала большой резонанс. О ситуации высказалась тюменская журналистка Анастасия Миронова.
Сюжет
Тюмень

Я журналист, который много пишет о СМА, сборах на больных, об аферах со сборами. Знаю, что представителем молодого человека называется себя врач Александр Курмышкин, которого давно разоблачили — он несколько десятилетий не работал врачом, а был торговым представителем фармгигантов.

По ряду прямых и косвенных признаков Курмышкин имеет сейчас выгоду от каждого пациента, которому пропишут дорогую Спинразу (ранее он также точно работал с золотым уколом — Золгенсма). В отношении Курмышкина проходила уже доследственная проверка, он даже фигурировал в уголовном деле о фармсговоре.

В Тюменской области суд отказал больному СМА в назначении жизненно важного препарата
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О молодом человеке по имени Руслан известно, что с его состоянием позвоночника и практически несамостоятельным дыханием ему Спинраза противопоказана, т. е. она не просто будет неэффективна, а навредит.

Ему, как говорят знающие, нужен препарат Рисдиплам, но доктор Курмышкин, по нашим данным, с производителя и поставщика Рисдиплама ничего не имеет. Вообще, горечь в том, что время для Руслана упущено, ему вряд ли что-то поможет, но специалисты говорят, что ему нужен Рисдиплам.

Однако доктор Курмышкин взял их семью в оборот и потащил добиваться через суд противопоказанную Спинразу, которая теперь прописана самим Курмышкиным. Мы, ряд журналистов Москвы, Петербурга, Уфы, уже второй год добиваемся, чтобы деятельность Курмышкина была расследована. Если в Тюмени есть люди, готовые бороться за жизнь этого парня, им нужно срочно ставить вопрос о том, какого черта в его истории вообще появились фармдельцы и почему ему не запросили Рисдиплам.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Лекарства#Тюмень#Жалоба#Тюменская область#Лечение#Заболевания#Анастасия Миронова#Мнения
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