Врач тюменца, больного СМА, продвигает интересы фармгигантов

Однако доктор Курмышкин взял их семью в оборот и потащил добиваться через суд противопоказанную Спинразу, которая теперь прописана самим Курмышкиным. Мы, ряд журналистов Москвы, Петербурга, Уфы, уже второй год добиваемся, чтобы деятельность Курмышкина была расследована. Если в Тюмени есть люди, готовые бороться за жизнь этого парня, им нужно срочно ставить вопрос о том, какого черта в его истории вообще появились фармдельцы и почему ему не запросили Рисдиплам.