Белые медведи СУЭНКО вернулись в свои берлоги до следующей зимы

Posted 21 февраля, 05:06
Published 21 февраля, 05:06
Modified 21 февраля, 05:08
Updated 21 февраля, 05:08
Вместе с ними уехали 135 арок желаний из 25 населенных пунктов двух областей. 3 филиала СУЭНКО задействовали 55 человек и 23 единицы спецтехники, чтобы погрузить любимцев уральских регионов на тралы и отвезти к местам «спячки».
В этом году по доброй новогодней традиции СУЭНКО установила Белых медведей в Тюмени, Тобольске, Кургане и впервые — в городе Петухово Курганской области. Младший медвежонок поселился перед входом в Петуховский техникум МЭСХ. Жители, объединив силы, придумывали имя для нового друга — каждая легенда была по-своему трогательной. Но особенно запомнилась история 11-летней Саши, которая предложила назвать мишку «Талисманом». Так, в Петухово появился талисман удачи и жизни техникума, а в большой медвежьей семье энергетиков 15-й житель.
Тюменцы, тоболяки и курганцы без подарков тоже не остались. Косолапые впервые встретились с жителями новых микрорайонов и улиц, удивив всех обновленным маршрутом путешествия. Особой радостью для детей стало услышать их голоса во время праздничного «пробуждения» из спячки, а также задать тренды, повеселившись в оригинальных костюмах медведей.
Новые правила ждали и фотоконкурс. Всю зиму в соцсетях появлялись фотографии с Белыми медведями СУЭНКО — с настоящими из центральных площадей городов, слепленными и нарисованными лично, и даже с сшитыми. Авторы лучших фото получили фирменные синие шарфы, идентичные тем, в которые одеты сами великаны.
Сейчас все медведи уже заселились в теплую «берлогу», в которой пробудут до следующей зимы. Здесь, кроме крепкого сна, их ждет косметический уход: мишек почистят, помоют и подкрасят, заменят поврежденные гирлянды. К следующей зиме обновленные семейства вновь засияют для жителей Тюменской и Курганской областей — не сомневайтесь.
И внимательно следите за соцсетями СУЭНКО этой осенью. В компании читали все комментарии и предложения на будущие встречи — особенно понравилась идея создания песни, которая станет гимном Белых медведей. Мы ее услышали и обязательно запустим конкурс среди авторов лучших текстов и музыки!
Справка о компании:
«Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.
В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 42 тысячи км., на балансе находится более 11 000 объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет более 203 тыс. у. е.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1,2 тысячи км сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации.
Компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. В г. Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, в корпоративном парке 3 электромобиля.
Сейчас в СУЭНКО работает более 4500 человек.