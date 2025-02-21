Белые медведи СУЭНКО вернулись в свои берлоги до следующей зимы

В этом году по доброй новогодней традиции СУЭНКО установила Белых медведей в Тюмени, Тобольске, Кургане и впервые — в городе Петухово Курганской области. Младший медвежонок поселился перед входом в Петуховский техникум МЭСХ. Жители, объединив силы, придумывали имя для нового друга — каждая легенда была по-своему трогательной. Но особенно запомнилась история 11-летней Саши, которая предложила назвать мишку «Талисманом». Так, в Петухово появился талисман удачи и жизни техникума, а в большой медвежьей семье энергетиков 15-й житель.