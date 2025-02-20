Классу интеллектуальной электроэнергетики СУЭНКО в ТИУ исполнился год

Здесь обучают самому актуальному — управлению электросетями в специальном программном комплексе и работе с современными элементами релейной защиты энергооборудования. Для эффективного изучения современной энергосистемы класс оснащен необходимыми технологиями и инструментами, а студентам предоставлен доступ к системе автоматизированного диспетчерского управления «СК-11». Они используют его как тренажер в реальном времени, работают с редактором модели для создания фрагментов цифровой модели электрической сети и терминалом визуализации. В этой же аудитории размещено комфортное пространство для отдыха и навигация для знакомства с историей компании.