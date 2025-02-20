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Posted 20 февраля, 08:00

Published 20 февраля, 08:00

Modified 20 февраля, 08:02

Updated 20 февраля, 08:02

Классу интеллектуальной электроэнергетики СУЭНКО в ТИУ исполнился год

Классу интеллектуальной электроэнергетики СУЭНКО в ТИУ исполнился год

20 февраля 2025, 08:00
Фото: СУЭНКО.
Ровно год назад, 20 февраля, в Тюменском индустриальном университете официально открыли класс интеллектуальной электроэнергетики на базе профильной кафедры СУЭНКО. Рассказываем, что изменилось за год, и какие дисциплины изучают студенты?

Здесь обучают самому актуальному — управлению электросетями в специальном программном комплексе и работе с современными элементами релейной защиты энергооборудования. Для эффективного изучения современной энергосистемы класс оснащен необходимыми технологиями и инструментами, а студентам предоставлен доступ к системе автоматизированного диспетчерского управления «СК-11». Они используют его как тренажер в реальном времени, работают с редактором модели для создания фрагментов цифровой модели электрической сети и терминалом визуализации. В этой же аудитории размещено комфортное пространство для отдыха и навигация для знакомства с историей компании.

Обучаются в классе не только магистранты подготовки «Интеллектуальная электроэнергетика», но и бакалавры. Правда, работают они в других программах: по расчету режимов, расчету токов короткого замыкания, проектированию и реконструированию. Помимо плановых занятий, организуются и другие важные учебные мероприятия. Так, в декабре прошлого года здесь прошла внеучебная практика первокурсников, на которой ребята работали с данными в цифровой системе «ТОиР». Летом, после завершения семестра, состоялись защиты выпускных квалификационных работ.

Базовая кафедра СУЭНКО в ТИУ работает с 2019 года, а с 2023 года она стала выпускающей. Число бюджетных мест в этом году на кафедре также планируют увеличить. Всего будет предоставлено 16 бюджетных и 4 договорных места.

Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.

В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет свыше 42 тысяч километров, на балансе находится порядка 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет превышает 203 тысячи.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более 1,2 тысячи километров сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации. Кроме того, компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Так, в Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, а в корпоративном парке используется 3 электромобиля.

На сегодняшний день в «Сибирско-Уральской энергетической компании» трудится свыше 4,5 тысяч человек.

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