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Posted 21 февраля, 04:52

Published 21 февраля, 04:52

Modified 21 февраля, 04:54

Updated 21 февраля, 04:54

194 населенных пункта попали под угрозу затопления в Тюменской области

Около 200 населенным пунктам Тюменской области угрожает половодье

21 февраля 2025, 04:52
Фото: 1MI.

194 населенных пункта попали под угрозу затопления в Тюменской области

Перечень городов и районов, попавших в зону возможного затопления, опубликовали власти Тюменской области. В списке 194 населенных пункта и 14 СНТ.

Кроме того, имеется риск затопления территорий 31 пункта вследствие аварии на ГТС, в 3 поселениях во время весеннего половодья существует риск затопления вследствие аварии на трансграничных водохранилищах, пишет Ура.Ру со ссылкой на документ.

Список потенциально затопляемых территорий:

  • Абатский район (Абатское, Ощепково, Назарово, Конево);
  • Вагайский район (Бегитино, Большая Плесовская, Малые Конданы, Вагай);
  • Викуловский район (Викулово, Бобры, Долгушино);
  • Заводоуковский район (Заводоуковск, Гилево);
  • Ишимский район (Боровое, Бутырки, Кошкарагай);
  • Исетский район (Исетское, Солобоево);
  • Казанский район (Казанское, Афонькино, Гагарье);
  • Нижнетавдинский район (Черноярка);
  • обольский район (Лыткина, Ирек, Устамак, Шамша);
  • Тюменский район (Червишево, Муллаши, Чикча);
  • Сорокинский район (Большое Сорокино, Готопутово);
  • Уватский район (Тугалова, Уки);
  • Упоровский район (Черная, Буньково, Бызово);
  • Ялуторовский район (Ревда, Яр, Сосновка);
  • Ярковский район (Варвара, Матмассы, Чечкино);
  • Ишим;
  • Ялуторовск;
  • Тюмень.
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Ранее «Наш Город» писал, что Росгидромет опубликовал прогноз по половодью-2025 на территории Тюменской области, согласно которому превышение уровня воды предстоящей весной ожидается на реках Ишим и Иртыш. Уровень воды в Туре и Тоболе будет находиться в норме или ниже нормы.

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