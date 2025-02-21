Около 200 населенным пунктам Тюменской области угрожает половодье

Posted 21 февраля, 04:52
Published 21 февраля, 04:52
Modified 21 февраля, 04:54
Updated 21 февраля, 04:54
Кроме того, имеется риск затопления территорий 31 пункта вследствие аварии на ГТС, в 3 поселениях во время весеннего половодья существует риск затопления вследствие аварии на трансграничных водохранилищах, пишет Ура.Ру со ссылкой на документ.
Список потенциально затопляемых территорий:
Ранее «Наш Город» писал, что Росгидромет опубликовал прогноз по половодью-2025 на территории Тюменской области, согласно которому превышение уровня воды предстоящей весной ожидается на реках Ишим и Иртыш. Уровень воды в Туре и Тоболе будет находиться в норме или ниже нормы.