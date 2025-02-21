Около 200 населенным пунктам Тюменской области угрожает половодье

Ранее «Наш Город» писал, что Росгидромет опубликовал прогноз по половодью-2025 на территории Тюменской области, согласно которому превышение уровня воды предстоящей весной ожидается на реках Ишим и Иртыш. Уровень воды в Туре и Тоболе будет находиться в норме или ниже нормы.