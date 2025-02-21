В Тюменской области ожидается опасное природное явление и 30-градусный мороз

Posted 21 февраля, 01:09
Published 21 февраля, 01:09
Modified 21 февраля, 01:09
Updated 21 февраля, 01:09
В Тюмени 21 февраля метеорологи обещают малооблачную погоду. Утром термометры покажут -24…-16, днем потеплеет до -9, в вечерние часы ожидается до -21…-16. Ветер будет дуть со скоростью до 1,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:52 закат в 17:51, продолжительность дня 9 часов 59 минут.
В Тобольске 21 февраля метеорологи прогнозируют солнечную и морозную погоду. Утром температура воздуха составит-27…-18, к полудню потеплеет до -16…-12, в вечерние и ночные часы термометры покажут -19…-22. Ветер будет дуть со скоростью до 2,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:43, закат в 17:37, продолжительность дня 9 часов 54 минуты.
В Ишиме 21 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -21…-12, в темное время суток похолодает до -28…-22. Ветер будет дуть со скоростью до 1,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:33 закат в 17:37 продолжительность дня 10 часов 4 минуты.